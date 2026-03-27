Semana Santa: el pescado aumentó más del doble en un año pero cuesta casi la mitad que la carne

A medida que se acerca Semana Santa crecen las consultas en pescaderías. En Mendoza , el pescado vuelve a ocupar un lugar central en las compras de abril , con una demanda que empieza a moverse de manera anticipada y precios que ya muestran aumentos en relación con 2025 .

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La merluza vuelve a posicionarse como una de las principales referencias para medir el comportamiento del rubro. En marzo de 2025 , el kilo costaba alrededor de $5.200 . Un año después, ese mismo producto se consigue entre $9.800 y $12.000 , según el comercio y la presentación. Esto representa una suba de entre 109% y 130% en la comparación interanual .

Aun así, el pescado continúa siendo una alternativa más accesible que varios cortes de carne vacuna. Mientras el kilo de merluza ronda hoy los $11.000 , algunos de los cortes más consumidos de carne ya superan ampliamente ese valor. La nalga promedia los $20.500, el cuadril los $19.800 y el asado los $16.900, lo que deja en evidencia una diferencia importante al momento de elegir qué poner en la mesa.

Desde las pescaderías aseguran que el movimiento ya comenzó, aunque todavía se espera el mayor pico de ventas para los días previos a la celebración .

Patricio, de Mar Cantábrico , explicó a Los Andes que lo que más se vende sigue siendo lo más clásico. “Lo más tradicional es lo que más se lleva la gente , lo más común, lo que se sabe preparar”, señaló. También remarcó que hay otro perfil de consumidor que busca opciones para preparaciones más elaboradas : “Hay público que cocina de otra manera, para hacer paella o platos más elaborados”.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 13.41.58 (1) Mar Cantábrico, en el Mercado Central, mantiene hoy la merluza a un valor más bajo que a principios de año.

Sobre la evolución de los precios, sostuvo que hubo incrementos, aunque no necesariamente por encima del resto de los alimentos. “Han subido, de acuerdo a lo que aumentó todo durante el año, pero no en relación a lo que ha subido todo”, afirmó. Incluso, sostuvo que hoy algunos productos tienen precios más bajos que otros momentos recientes: “Tenemos un precio del filé de merluza más barato que a fin del año pasado y a principios de este”.

Además del pescado fresco, explicó que también hay salida para otros productos vinculados a esta época, como “empanadas, ahumados, mariscos y filé de merluza”.

En la misma línea, Cecilia, de la pescadería Mellino, aseguró que la demanda viene creciendo de manera paulatina. “Aumentan, van aumentando de a poquito, pero sí, vienen bastante bien”, dijo sobre las ventas.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 13.41.59 Pescadería Mellino

En relación con los valores actuales, confirmó que también hubo ajustes: “Sí, ha tenido aumento. No te sabría decir de cuánto porque no recuerdo, pero sí hay un aumento en relación al año pasado”.

Respecto de lo más buscado, mencionó una combinación de productos frescos y congelados: “El filé de merluza, varios pescados enteros, mucho marisco y salmón rosado”.

Qué pescado se consigue y cuánto cuesta

Más allá de la merluza, el mercado local ofrece otras opciones con precios bastante dispares. El gatuzo, otro de los pescados que suele tener salida en Mendoza, se consigue actualmente por unos $16.000 el kilo. En un escalón más alto aparece nuevamente el salmón rosado, cuyo valor hoy supera los $44.000 por kilo.

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Entre los productos elaborados, también figuran alternativas que suelen ganar terreno en esta fecha por practicidad y precio. La merluza rebozada al vacío y las hamburguesas de merluza aparecen entre las opciones disponibles para quienes buscan resolver una comida rápida sin resignar el consumo de pescado. En este último caso, el valor ronda hoy los $12.000 por kilo, aunque generalmente se comercializa en presentaciones más pequeñas.

Las conservas también aumentaron

Las conservas, otro clásico de Semana Santa, también registraron subas en el último año. En marzo de 2025, una lata de atún desmenuzado en aceite de 170 gramos costaba alrededor de $1.500, mientras que la versión en trozos alcanzaba los $2.800.

Reciclaje

Actualmente, esos mismos productos muestran una dispersión mayor según la marca y el comercio. El atún desmenuzado se consigue entre $1.500 y $2.000, mientras que el atún en trozos se ubica entre $4.000 y $5.500.

Qué puede pasar en los próximos días

La comparación entre los precios relevados el año pasado y los actuales muestra que el pescado volvió a aumentar de cara a Semana Santa, aunque con diferencias marcadas según el tipo de producto, la presentación y el comercio.

La merluza se mantiene como una de las opciones más elegidas y sigue funcionando como una referencia clave para medir el consumo de esta época. A la vez, variedades como el gatuzo, el salmón rosado, los productos elaborados y las conservas continúan apareciendo como alternativas para distintos bolsillos y preferencias.

Ahora, la atención estará puesta en lo que ocurra durante los días previos al Jueves y Viernes Santo, cuando históricamente crece la demanda y, con ella, también la posibilidad de nuevas remarcaciones.