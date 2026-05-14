14 de mayo de 2026 - 17:58

Paso a paso: así podés configurar a Los Andes entre tus "Fuentes Preferidas" en Google

La herramienta “Fuentes Preferidas” ya comenzó a funcionar en todo el mundo y busca que los usuarios tengan mayor control sobre la información que reciben en el buscador.

Paso a paso: así podés configurar a Los Andes entre tus medios preferidos, lo nuevo de Google

Paso a paso: así podés configurar a Los Andes entre tus "medios preferidos", lo nuevo de Google

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Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las búsquedas de noticias en Google empezaron a cambiar con la llegada de “Fuentes Preferidas”, una nueva herramienta que permite “seleccionar medios” específicos para que aparezcan con más frecuencia dentro de los resultados destacados del buscador. Con esto, se le da mayor protagonismo al lector.

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La actualización ya se encuentra disponible a nivel mundial y modifica la forma en que se muestran las “Noticias Destacadas” dentro de Google Search. Así, se suma una opción que hasta ahora no existía: intervenir manualmente sobre las recomendaciones informativas.

Hasta ahora, el algoritmo decidía automáticamente qué portales aparecían primero, pero desde ahora cada usuario puede definir qué sitios periodísticos quiere ver primero al buscar temas de actualidad.

Elegí a Los Andes como "prioridad" en Google

Como era de esperarse, entre las opciones disponibles los lectores pueden marcar a Los Andes como una de los medios preferidos para recibir primero sus coberturas, noticias locales y actualizaciones sobre temas nacionales e internacionales.

Desde Google explicaron que el objetivo de “Fuentes Preferidas” es ofrecerle más control a los usuarios sobre cómo descubren y consumen información periodística.

Paso a paso: cómo configurar a Los Andes

El proceso para activar esta preferencia es rápido y puede realizarse desde cualquier computadora o teléfono móvil utilizando el navegador, sin descargar aplicaciones adicionales ni modificar configuraciones avanzadas de la cuenta.

Para hacerlo, primero hay que ingresar a Google y buscar cualquier noticia o tema de actualidad. Luego, dentro de los resultados, se debe ingresar al módulo de “Noticias destacadas”, donde aparecerán distintas publicaciones relacionadas con la búsqueda realizada.

En esa sección aparecerá un ícono de estrella. Al seleccionarlo, Google abrirá un menú para administrar las preferencias de medios y elegir qué portales periodísticos tendrán prioridad dentro de las noticias recomendadas.

Una vez allí, el usuario podrá seleccionar a Los Andes como fuente preferida. Después de confirmar la elección, el buscador comenzará a mostrar con mayor frecuencia las publicaciones del diario dentro de las noticias destacadas y resultados personalizados.

Paso a paso: así podés configurar a Los Andes entre tus "medios preferidos" en Google.
Paso a paso: así podés configurar a Los Andes entre tus

Paso a paso: así podés configurar a Los Andes entre tus "medios preferidos" en Google.

Qué cambia con “Fuentes Preferidas”

Con esta actualización, Google empieza a darle mayor peso a la decisión del usuario dentro del consumo informativo digital. La compañía apunta a que cada persona pueda construir una experiencia más personalizada y basada en la confianza.

La herramienta impacta principalmente en:

  • Noticias destacadas de Google
  • Resultados personalizados
  • Recomendaciones informativas
  • Cobertura de temas de interés
  • Actualidad local, nacional e internacional

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