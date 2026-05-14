Caso Maradona: Claudia Villafañe fue por primera vez al juicio y dejó la sala tras un incómodo momento

La exmujer de Diego Maradona fue acompañada por su hija Gianinna Maradona, y se mantuvo sentada junto al abogado Fernando Burlando.

Claudia Villafañe presenció por primera vez el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Claudia Villafañe concurrió este jueves a los Tribunales de San Isidro para presenciar por primera vez una audiencia del juicio que investiga la muerte de su exmarido, Diego Maradona. En la jornada de hoy se presentó acompañada por su hija Gianinna Maradona, la menor de sus hijas.

Su presencia no pasó inadvertida. Se ubicó en la sala, seria y concentrada, sentada al lado del abogado, Fernando Burlando. Villafañe siguió al detalle la declaración de Mario Alejandro Schiter, el médico especialista en terapia intensiva que trató a Maradona desde 1999.

Sin embargo, Villafañe decidió retirarse momentáneamente de la sala cuando comenzaron a exhibirse imágenes de la autopsia realizada al exfutbolista, debido al impacto que le generó. La audiencia se desarrolló en el edificio judicial ubicado sobre la calle Ituzaingó 340, en San Isidro.

Hasta hoy, Villafañe nunca había ingresado a una audiencia, aunque sí se la había podido ver en los pasillos del juzgado durante exposiciones anteriores. En otra ocasión, acompañó a su hija en el debate oral el 16 de abril, fecha en la que Gianinna declaró frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Enojo con la defensa de Leopoldo Luque En paralelo, Mario Baudry, abogado querellante y pareja de Verónica Ojeda, habló con la prensa durante un cuarto intermedio y cuestionó el accionar de las defensas vinculadas al neurocirujano Leopoldo Luque.