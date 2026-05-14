14 de mayo de 2026 - 14:38

Caso Maradona: Claudia Villafañe fue por primera vez al juicio y dejó la sala tras un incómodo momento

La exmujer de Diego Maradona fue acompañada por su hija Gianinna Maradona, y se mantuvo sentada junto al abogado Fernando Burlando.

Claudia Villafañe presenció por primera vez el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Claudia Villafañe presenció por primera vez el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Cuándo cae el Día del Padre 2026 en Argentina

Cuándo cae el Día del Padre 2026 en Argentina

Por Redacción Sociedad
En un paso más hacia la universalización del uso de la receta electrónica, a partir de ahora, estará disponible en la aplicación Mi Argentina.

Avanza la Receta Electrónica: ahora las prescripciones estarán disponibles en la app Mi Argentina

Por Verónica De Vita

Su presencia no pasó inadvertida. Se ubicó en la sala, seria y concentrada, sentada al lado del abogado, Fernando Burlando. Villafañe siguió al detalle la declaración de Mario Alejandro Schiter, el médico especialista en terapia intensiva que trató a Maradona desde 1999.

Sin embargo, Villafañe decidió retirarse momentáneamente de la sala cuando comenzaron a exhibirse imágenes de la autopsia realizada al exfutbolista, debido al impacto que le generó. La audiencia se desarrolló en el edificio judicial ubicado sobre la calle Ituzaingó 340, en San Isidro.

Hasta hoy, Villafañe nunca había ingresado a una audiencia, aunque sí se la había podido ver en los pasillos del juzgado durante exposiciones anteriores. En otra ocasión, acompañó a su hija en el debate oral el 16 de abril, fecha en la que Gianinna declaró frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Enojo con la defensa de Leopoldo Luque

En paralelo, Mario Baudry, abogado querellante y pareja de Verónica Ojeda, habló con la prensa durante un cuarto intermedio y cuestionó el accionar de las defensas vinculadas al neurocirujano Leopoldo Luque.

“Siempre maltrata y ataca a los testigos”, sostuvo Baudry al referirse a la estrategia de la defensa de Luque. Además, consideró que los abogados “obstruyen todo el tiempo el desarrollo del juicio” mientras avanzan las declaraciones testimoniales.

Leopoldo Luque saliendo de Tribunales
El neurocirujano Leopoldo Luque negó este jueves haber aislado a Diego Armando Maradona durante su tratamiento

El neurocirujano Leopoldo Luque negó este jueves haber aislado a Diego Armando Maradona durante su tratamiento

La audiencia continuó con el testimonio del médico Mario Schiter, quien acompañó a Maradona durante su estadía en Cuba y participó como “veedor” en la necropsia realizada en la morgue de San Fernando tras la muerte del exjugador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los resultados de la quiniela de hoy. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 14 de mayo

Por Redacción
El operativo de Vialidad Nacional se despliega en más de 7.800 kilómetros de rutas justo cuando un frente frío llega a Mendoza.

Se viene el frío y la nieve: los trabajos de Vialidad Nacional para mejorar las rutas en Mendoza

Por Redacción Sociedad
A 160 años de su creación, la Escuela Nº 1-008 “General José de San Martín” continúa siendo una de las instituciones educativas más emblemáticas del Este mendocino.

160 años de educación: la emotiva historia de la primera escuela que nació en San Martín

Por Enrique Pfaab
Los niños disfrutan de la huerta en el nuevo espacio. Foto: Gentileza. 

Innovación: inauguran un patio pedagógico para alumnos del Nivel Inicial

Por Redacción Sociedad