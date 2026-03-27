Huevos de Pascuas: dónde conviene comprar y qué promociones se consiguen

Con la llegada de las Pascuas, los huevos de chocolate vuelven a ocupar las góndolas y también a poner a prueba el bolsillo. Con el kilo del huevo Kinder superando los $200 mil , las promociones , descuentos y diferencias de precios entre comercios pueden marcar una diferencia importante al momento de comprar.

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Un relevamiento entre Carrefour, Vea, PedidosYa Market, Coto y Jumbo muestra que no hay un único ganador: en algunos casos conviene comprar una sola unidad, pero si la idea es llevar dos o más productos, las promociones cambian por completo el panorama.

A ese escenario se suman también los huevos artesanales y los caseros , que aparecen como alternativas cada vez más elegidas. En términos generales, hacerlos en casa sigue siendo la opción más económica , aunque también implica más tiempo, trabajo y organización.

Carrefour aplica 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos relevados , una estrategia que lo vuelve más competitivo incluso cuando el precio individual no es el más bajo. Eso hace que varios huevos que a simple vista parecen más caros terminen siendo más convenientes si se compran de a dos .

Uno de los casos más claros es el Kinder de 150 gramos, que cuesta $30.900 (el mismo precio que tiene Coto), pero llevando dos unidas quedan en $37.080 . También aparecen con esta lógica productos como Toddy 75 g a $6.099, Bon o Bon y Block de 55 g a $8.280, Tofi de 115 g a $14.015, Águila de 115 g a $18.469 y Rocklets de 110 g a $14.014, con la segunda unidad al 80% off .

Vea aparece como uno de los supermercados más competitivos si se desea comprar solo uno o de diferentes marcas. En algunas variedades tiene el precio más bajo, especialmente en tamaños medianos y chicos. Entre ellos se destacan Bon o Bon y Block de 55 g a $7.450, Tofi de 115 g a $12.600, Águila de 115 g a $16.650 y Conejo de Pascua Bonafide de 60 g a $3.490.

PedidosYa sobresale con algunas promociones puntuales, sobre todo en productos grandes. La más fuerte es el KitKat de 338 g a $34.418 con 2x1, además de valores competitivos en Milka de 157 g a $12.600 y Shot de 210 g a $15.000.

En Coto y Jumbo, los precios se mantienen en líneas similares a los de otros comercios, aunque sin promociones tan fuertes.

La alternativa artesanal

Más allá de las grandes marcas, los huevos de Pascuas artesanales vuelven a ganar lugar como una opción elegida por quienes buscan regalos más originales o presentaciones más personalizadas.

Los precios varían según el tamaño, el peso y la decoración. Las opciones más chicas arrancan entre $700 y $2.000, mientras que los tamaños intermedios se mueven en una franja de entre $2.500 y $8.500. Los formatos más grandes pueden ubicarse entre $9.000 y $25.000, dependiendo del peso y la elaboración.

Además de los huevos clásicos, muchos emprendimientos ofrecen conejos, paletas, figuras decoradas y otras propuestas temáticas.

A diferencia de los supermercados, la mayoría de los emprendimientos trabaja por encargo, por lo que es necesario pedirlos con anticipación.

Dónde conviene comprar cada huevo

En términos de precio, los huevos artesanales pueden competir con varias opciones de góndola, sobre todo en los tamaños chicos y medianos.

En marcas como Kinder, Bon o Bon, Block, Tofi, Águila y Ferrero Rocher, Carrefour gana terreno si se compran dos unidades, gracias al descuento en la segunda.

Si se busca comprar una sola unidad, en varios casos Vea ofrece mejores precios, especialmente en productos como Bon o Bon, Tofi, Águila y conejos de Pascua.

PedidosYa se destaca en oportunidades puntuales, como KitKat con 2x1, Shot y algunas versiones de Milka.

huevos de pascua (4) Daniel Caballero / Los Andes

Los huevos artesanales aparecen como una opción cada vez más elegida para regalar o salir de las marcas tradicionales. En ese caso, la clave no pasa tanto por comparar góndolas, sino por encargar con tiempo.

Para quienes buscan gastar menos, hacerlos caseros sigue siendo la alternativa más económica y entretenida, aunque también requiere más dedicación, tiempo y organización.

Cuánto cuesta hacerlos en casa

A días de las Pascuas, los cotillones y comercios especializados ya empiezan a recibir consultas por moldes, chocolate y decoración para hacer huevos caseros. Aunque todavía el movimiento es moderado, en el sector esperan que las ventas se intensifiquen en la próxima semana.

“Se espera que aumente. Generalmente, la gente deja todo para último momento”, contó Antonio, de Cotillón El Porteñito. Desde Cotillón El Tupinamba, Sandra coincidió: “Estamos esperando que se active, medio tranqui todavía”.

huevos de pascua (5) Daniel Caballero / Los Andes

Según relataron ambos comerciantes, los insumos básicos arrancan con precios relativamente accesibles, aunque el gasto final depende de cuánto quiera producir cada familia.

Los moldes se consiguen desde 600 o 650 pesos, mientras que la bolsa de medio kilo de chocolate ronda los $9.900 en varias marcas, aunque también hay alternativas más económicas desde los $5.990. y remarcó que en su negocio el precio no cambia según el tipo de chocolate: “Con leche, blanco o semi amargo valen lo mismo”.

“De un número 10 podés llegar a sacar 5 o 6 huevos completos”, explicó Sandra, al describir el rendimiento del producto.

huevos de pascua (3) Daniel Caballero / Los Andes

Antonio, por su parte, aseguró que con una compra moderada “con 10, 12 mil pesos podés hacer buena cantidad”, mientras que una compra más completa, con moldes e insumos varios, puede elevarse a “20 o 30 mil pesos”, según agregó Sandra. Aun así, ambos remarcan que sigue siendo una opción más conveniente que comprar huevos industrializados. “Te sale la tercera parte o la cuarta parte de lo que vale un huevo industrial”, sostuvo Antonio.

Además del ahorro, la elaboración casera conserva un costado afectivo que se repite cada año. “Es una linda reunión porque te juntás con los niños y lo hacen”, destacó Antonio, al describir una práctica que mezcla economía, juego y tradición familiar.