Semana Santa: cuál es el pescado en peligro de extinción que piden no consumir

De cara a Semana Santa , época del año en que el pescado vuelve a ocupar un lugar central en muchas mesas argentinas, una advertencia pone el foco en una de las especies más consumidas del país.

No es Chile: el destino internacional que arrasa las reservas en Semana Santa entre los argentinos

Semana Santa: el pescado aumentó más del doble en un año pero cuesta casi la mitad que la carne

Desde Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina) pidieron evitar la compra y el consumo de gatuzo, al tratarse de un tiburón en peligro crítico de extinción , fuertemente afectado por la pesca y la demanda del mercado.

El gatuzo no es “un pescado más”, sino un tiburón muy comercializado en Argentina, que muchas veces también se vende bajo el nombre de “palo rosado” u otras denominaciones. Según el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) , se trata del tiburón con mayor explotación comercial en el país y uno de los más consumidos en el mercado interno.

La lenta capacidad de recuperación de la especie, sumada a la alta demanda del mercado, llevó a que hoy este tiburón esté en peligro de extinción.

La especie es endémica de Argentina, Uruguay y Brasil , es decir, solo habita en esta región. Por eso, especialistas advierten sobre la necesidad de protegerla para evitar su desaparición . Su situación es crítica: de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), su población cayó más del 90% en las últimas cuatro décadas.

Uno de los principales problemas es su lenta capacidad de recuperación. A diferencia de otras especies marinas, los tiburones crecen despacio, alcanzan la madurez sexual de forma tardía y tienen pocas crías . En el caso del gatuzo, las hembras comienzan a reproducirse cerca de los 8 años y los machos alrededor de los 7, lo que dificulta que sus poblaciones logren reponerse frente a la presión pesquera.

A esto se suma el impacto de la pesca industrial, artesanal y deportiva, que afecta fuertemente a la especie e impide que sus poblaciones puedan recuperarse de manera sostenida.

Desde WCS Argentina remarcaron además que los tiburones cumplen un rol fundamental en la salud del ecosistema marino, ya que ayudan a mantener el equilibrio de la cadena alimentaria. Por eso, insisten en que los consumidores también pueden contribuir con una acción concreta: no comprar tiburones en la pescadería.

Qué medidas existen para proteger a la especie

Desde 2020, el gatuzo está catalogado oficialmente como En Peligro Crítico de Extinción según los criterios de la Lista Roja de la IUCN, principalmente por el impacto de la sobrepesca.

A nivel internacional, una de las medidas más importantes se dio en noviembre de 2025, cuando la especie fue incorporada al Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta inclusión implica que su comercio internacional queda regulado.

Esto obliga a los países exportadores a demostrar que la extracción de la especie proviene de una actividad pesquera sostenible y que no pone en riesgo su supervivencia.

unnamed (2) Delegación de la organización WCS en la COP15 de Brasil. Katy Puga - WCS

Este año también se analiza su inclusión en la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), con el objetivo de reforzar su protección en toda su área de distribución.