Qué días no se puede comer carne roja en Semana Santa y por qué sí pescado y pollo

Con la llegada de la Semana Santa , millones de católicos alrededor del mundo se sumergen en una jornada de profunda reflexión espiritual, marcada por el silencio, la reflexión y prácticas de penitencia.

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Entre las prácticas más arraigadas en esta jornada se encuentra la abstinencia de carne roja y su reemplazo por pescado u otros platos con vegetales, queso y pollo.

La pregunta central es: ¿la prohibición rige solamente Viernes Santo (3 de abril) o abarca más días?

De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, la Cuaresma abarca aproximadamente 40 días, iniciando el Miércoles de Ceniza y concluyendo el Jueves Santo.

Durante los días de vigilia, que incluyen el pasado Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, así como el Viernes Santo, se observa la prohibición de consumir carne entre los católicos.

La práctica se asocia con el sacrificio y la penitencia, recordando los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto antes de su ministerio público.

El miércoles de ceniza da inicio a la etapa de cuaresma: no se puede comer carnes rojas los viernes hasta el Viernes Santo Desde el miércoles de ceniza no se puede comer carnes rojas los viernes hasta el Viernes Santo IA

Qué tipo de carne que no se come en Semana Santa

La tradición establece que se evite el consumo de carne roja, como la vacuna, de cerdo, cordero y cabra, durante estos días de reflexión y preparación espiritual.

En cambio, se permite y se fomenta el consumo de pescado y, en algunas comunidades, de mariscos, como una alternativa durante la abstinencia de carne terrestre.

Aunque estas prácticas pueden variar según las regiones y las costumbres locales, la abstención de carne roja es una práctica común durante los viernes de esta época.

¿Qué días no se puede comer carne en Semana Santa? Imagen ilustrativa / Web ¿Qué días no se puede comer carne en Semana Santa? Imagen ilustrativa / Web

Por qué no se debe comer carne roja el Viernes Santo

La tradición de no comer carne roja se basa en el simbolismo del sacrificio: el Viernes Santo es un día donde se recuerda el sufrimiento de Cristo, por lo que la renuncia a ciertos alimentos representa un acto de humildad, solidaridad y devoción.

La carne roja, históricamente asociada al lujo y la celebración, se excluye del menú en señal de respeto y penitencia.

Por qué sí se puede comer pescado o pollo el Viernes Santo

El pescado y el pollo se consideran aceptables durante este período. En América Latina, por ejemplo, el consumo de pollo durante la Semana Santa se integró como una opción válida, al no ser considerado carne roja.

Platos tradicionales como el pollo al horno, el arroz con pollo o la clásica sopa de pollo forman parte de las comidas familiares en esta época.

menú semanal pollo con ensalada Con pollo: una idea de menú en Semana Santa

El pescado, por su parte, ocupa un lugar central en la mesa de Semana Santa. Es habitual que familias preparen empanadas de vigilia, tomates con atún, rabas, mariscos, paella, milanesas de merluza, trucha a la plancha, salmón ahumado y pastas con salsas sin carne.

Receta Paella Clásica paella en Semana Santa

Historia y tradición: por qué se come pescado en Semana Santa

Durante la Edad Media, la Iglesia Católica estableció normas estrictas para el período de Cuaresma, los cuarenta días previos a la Pascua. Estas normas incluían el ayuno y la abstinencia de carne de mamíferos, considerada un alimento asociado al festín, la riqueza y el disfrute terrenal.

En cambio, el pescado sí fue permitido, al no ser visto como una carne “caliente” o lujosa, sino más bien como un alimento humilde, ligado al sacrificio y a la vida sencilla de los apóstoles, muchos de los cuales fueron pescadores.

La distinción promovió el desarrollo de una fuerte tradición culinaria basada en el pescado, especialmente en los días claves como el Viernes Santo. Pero más allá de lo religioso, hubo otras razones que consolidaron esta costumbre.

Hoy 29 de marzo se conmemora el Viernes Santo Este 3 de abril se conmemorará el Viernes Santo Ilustrativa

En el hemisferio norte, la Semana Santa coincide con el final del invierno y el inicio de la primavera. En tiempos donde la tecnología de conservación de alimentos era limitada, el pescado fresco se volvió una opción más accesible y segura, en especial en las comunidades costeras. Mientras la carne de mamíferos requería métodos más complejos para su conservación, el pescado, muchas veces ahumado o salado, se mantenía mejor y ofrecía una fuente confiable de proteínas.

Además, en regiones donde la agricultura era escasa o las condiciones climáticas dificultaban la producción de carne, el pescado representó un recurso vital. Su inclusión en las tradiciones de Semana Santa se dio también por una lógica pura de disponibilidad y supervivencia.