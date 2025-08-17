La receta más sencilla y sabrosa de pescado con verduras en pocos minutos

Una receta sencilla que combina proteínas magras con vegetales frescos. El pescado con verduras es una opción ideal para una comida rápida y nutritiva.

El pescado es uno de los alimentos más recomendados en una dieta equilibrada, y cuando se combina con verduras frescas el resultado es una receta completa y sabrosa. No necesitás una gran habilidad culinaria, porque en realidad es una preparación accesible que no demanda técnicas complicadas ni mucho tiempo en la cocina.

Al unir los sabores del pescado con las texturas y nutrientes de las verduras, se logra un plato combinado que se adapta a distintos gustos. Puede prepararse al horno, a la plancha o incluso al vapor, lo que lo convierte en una receta flexible y adaptable. Su paso a paso es más simple de lo que parece.

Para esta receta, utilizá un pescado blanco como merluza o lenguado, ya que su sabor suave combina muy bien con las verduras.

Necesitás entre 500 y 600 gramos de filetes de pescado, limpios y sin espinas.

En cuanto a las verduras, lo ideal podés incorporar variedad de colores y texturas, como zanahoria, zapallo calabaza, pimiento rojo y verde, cebolla y tomate.

También, como opción alternativa, podés sumar brócoli o espárragos para aumentar el aporte de fibra y minerales.

o para aumentar el aporte de y . Condimentá con aceite de oliva, jugo de limón, sal, pimienta y hierbas frescas como perejil o tomillo a gusto. Estos ingredientes aportan aroma y resaltan los sabores naturales del plato.

Agregando estos ingredientes formarás un conjunto equilibrado que además de ser rico en proteínas, contiene vitaminas, antioxidantes y grasas saludables. No requiere ser experto de la cocina, por lo que cualquiera puede animarse a cocinarlo en casa.

Cortá todas las verduras en tiras o trozos medianos para que se cocinen de manera uniforme. Luego colocalas en una bandeja apta para horno con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta y mezclalos bien. A continuación, agregá los filetes de pescado previamente sazonados con limón y hierbas, ubicándolos sobre la cama de verduras. Cubrí la bandeja con papel aluminio para mantener la humedad y llevalo todo a un horno precalentado a 180 grados durante unos 20 a 25 minutos, dependiendo del grosor del pescado. Una vez listo, retirá el papel y dejá gratinar unos minutos para dar un toque dorado. El resultado es un plato jugoso, ligero y con un aroma fresco. Serví caliente, acompañado de pan integral o arroz al vapor. Eso lo convierte en un almuerzo o cena completa y saludable que aporta energía sin ser pesada.

La receta de pescado con verduras es práctica, nutritiva y accesible para cualquier persona, ya que combina proteínas de alta calidad con vitaminas y minerales esenciales. Solo necesitás ingredientes sencillos porque el paso a paso es rápido. Este plato puede ser una excelente alternativa para mantener una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor ni a la frescura.