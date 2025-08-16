Galletas de chocolate fit: la receta dulce ideal para este fin de semana

Existen miles de maneras de hacer cookies saludables pero esta receta es infalible. Las lentejas son un súper alimento con alta cantidad de fibra y proteína que, combinada con el cacao , nos ayudará a conseguir unas galletitas no solo deliciosas sino que también llenas de energía y nutrientes.

Las cookies caseras son ideales para comer fuera y dentro de casa; ya sea en el colegio, el trabajo, la facultad o en el sillón con unos buenos mates. Son un alimento práctico que, hechas con ingredientes nutritivos, pueden convertirse en tu nuevo desayuno o merienda saludable.