Galletas de chocolate fit: la receta dulce ideal para este fin de semana

Si lo que buscas son recetas que te ayuden a cuidar tu cuerpo y no te hagan despedirte del rico sabor del chocolate, prestá atención a esta preparación.
Existen miles de maneras de hacer cookies saludables pero esta receta es infalible. Las lentejas son un súper alimento con alta cantidad de fibra y proteína que, combinada con el cacao, nos ayudará a conseguir unas galletitas no solo deliciosas sino que también llenas de energía y nutrientes.
Las cookies caseras son ideales para comer fuera y dentro de casa; ya sea en el colegio, el trabajo, la facultad o en el sillón con unos buenos mates. Son un alimento práctico que, hechas con ingredientes nutritivos, pueden convertirse en tu nuevo desayuno o merienda saludable.
En esta ocasión, te enseñamos a hacer unas cookies de lentejas y cacao que, lejos de ser desabridas y aburridas, están llenas de sabores y animarán tu fin de semana.
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas cocidas.
- Media taza de azúcar de coco.
- 1/3 taza de cacao en polvo.
- 1/3 taza de harina de coco.
- 1 cucharadita de canela.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 100 grs de chocolate 90% cacao.
- Pizca de sal.
Paso a paso para hacer estas galletitas
- Mezclar las lentejas cocidas con el azúcar de coco, la harina de coco y el cacao en polvo hasta obtener una masa homogénea.
- Añadir la canela, la esencia de vainilla y una pizca de sal.
- Formar pequeñas bolitas de masa y aplanarlas.
- Colocar las galletitas en una bandeja previamente aceitada.
- Llevar al horno durante 20 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
- Derretir el chocolate.
- Dejar enfriar las galletitas y bañarlas en el chocolate y ya estarán listas para degustar.
- Cuando salen del horno, hay que dejar que se enfríen un rato para que se endurezcan con fuera y queden crujientes, mientras que por dentro queden suaves y sabrosas.