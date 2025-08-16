16 de agosto de 2025 - 09:01

Galletas de chocolate fit: la receta dulce ideal para este fin de semana

Si lo que buscas son recetas que te ayuden a cuidar tu cuerpo y no te hagan despedirte del rico sabor del chocolate, prestá atención a esta preparación.

Esta es una de las mejores recetas para el fin de semana.

Esta es una de las mejores recetas para el fin de semana.

Por Andrés Aguilera

Las cookies caseras son ideales para comer fuera y dentro de casa; ya sea en el colegio, el trabajo, la facultad o en el sillón con unos buenos mates. Son un alimento práctico que, hechas con ingredientes nutritivos, pueden convertirse en tu nuevo desayuno o merienda saludable.

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas.
  • Media taza de azúcar de coco.
  • 1/3 taza de cacao en polvo.
  • 1/3 taza de harina de coco.
  • 1 cucharadita de canela.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 100 grs de chocolate 90% cacao.
  • Pizca de sal.
Esta es una de las mejores recetas para el fin de semana.

Esta es una de las mejores recetas para el fin de semana.

Paso a paso para hacer estas galletitas

  1. Mezclar las lentejas cocidas con el azúcar de coco, la harina de coco y el cacao en polvo hasta obtener una masa homogénea.
  2. Añadir la canela, la esencia de vainilla y una pizca de sal.
  3. Formar pequeñas bolitas de masa y aplanarlas.
  4. Colocar las galletitas en una bandeja previamente aceitada.
  5. Llevar al horno durante 20 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
  6. Derretir el chocolate.
  7. Dejar enfriar las galletitas y bañarlas en el chocolate y ya estarán listas para degustar.
  8. Cuando salen del horno, hay que dejar que se enfríen un rato para que se endurezcan con fuera y queden crujientes, mientras que por dentro queden suaves y sabrosas.
