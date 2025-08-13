13 de agosto de 2025 - 18:15

En solo 15 minutos, prepará las galletas de brownie de chocolate más crocantes por fuera y suaves por dentro

Estas galletitas de chocolate es de las recetas que nunca fallan e ideales para el momento del mate o de la merienda.

Por Redacción

En Argentina, el brownie es un clásico en nuestras meriendas y postres desde hace décadas. Apareció tímidamente en cafeterías y panaderías, pero hoy es infaltable en las vitrinas y en los recetarios caseros. Y si bien estamos acostumbrados a verlo en porciones cuadradas, la idea de transformarlo en galletas cambia el juego.

Las galletitas de brownie son más fáciles de porcionar, perfectas para regalar, llevar a un picnic o tener en un frasco para esos ataques repentinos de antojo. Es que combinan lo mejor de dos mundos: la textura húmeda e intensa de un brownie con la practicidad y el encanto de una galleta.

La clave está en manejar bien el chocolate y no pasarse en la cocción, para que el interior conserve esa humedad irresistible que caracteriza a un buen brownie. Las galletas de son una receta relajada, ideal para cocinar con chicos, pero con un resultado tan tentador que también puede lucirse en una mesa dulce.

Ingredientes para preparar 24 galletas de brownie

  • 225 g de chispas de chocolate semidulce (aprox. 1¼ taza)
  • 55 g de manteca sin sal (¼ taza)
  • 130 g de azúcar blanca ( taza)
  • 65 g de azúcar rubia ( taza)
  • 2 huevos a temperatura ambiente
  • 1½ cdita de esencia de vainilla
  • ¼ cdita de sal
  • 50 g de harina 0000 ( taza)
  • 25 g de cacao amargo en polvo (¼ taza)
  • ½ cdita de polvo de hornear
  • 90 g de mini chispas de chocolate o regulares (½ taza)
El paso a paso para preparar galletas de brownie para la merienda

  1. En un bowl apto para microondas, colocar las chispas de chocolate y la manteca. Derretir en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez para evitar que se queme. También se puede hacer a baño María, revolviendo hasta obtener una mezcla lisa y brillante.
  2. En otro bowl, batir el azúcar blanca, el azúcar rubia y los huevos hasta que la mezcla esté espumosa. Agregar la esencia de vainilla y seguir batiendo.
  3. Volcar el chocolate derretido sobre la mezcla de huevos y azúcares. Integrar con espátula o batidor de mano, sin batir en exceso.
  4. Tamizar la harina, el cacao amargo, el polvo de hornear y la sal. Agregar de a poco a la mezcla húmeda, integrando suavemente. Finalmente, sumar las mini chispas de chocolate.
  5. Cubrir el bowl con film y llevar a la heladera por 30 minutos. Este paso ayuda a que la masa tome cuerpo y las galletas mantengan su forma en el horno.
  6. Con una cuchara de helado o una común, tomar porciones de 1½ cucharada y colocarlas sobre una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas.
  7. Llevar al horno precalentado a 180°C por unos 15 minutos. No te preocupes si parecen blandas al salir; al enfriarse toman la textura justa.
  8. Dejarlas reposar en la placa 5 minutos y luego pasarlas a una rejilla para que se enfríen por completo.
