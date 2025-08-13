En solo 15 minutos, prepará las galletas de brownie de chocolate más crocantes por fuera y suaves por dentro

Estas galletitas de chocolate es de las recetas que nunca fallan e ideales para el momento del mate o de la merienda.

En Argentina, el brownie es un clásico en nuestras meriendas y postres desde hace décadas. Apareció tímidamente en cafeterías y panaderías, pero hoy es infaltable en las vitrinas y en los recetarios caseros. Y si bien estamos acostumbrados a verlo en porciones cuadradas, la idea de transformarlo en galletas cambia el juego.

Las galletitas de brownie son más fáciles de porcionar, perfectas para regalar, llevar a un picnic o tener en un frasco para esos ataques repentinos de antojo. Es que combinan lo mejor de dos mundos: la textura húmeda e intensa de un brownie con la practicidad y el encanto de una galleta.

Lo bueno de esta receta es que no requiere técnicas complejas ni ingredientes imposibles de conseguir. Además, se prepara en pocos pasos y el resultado siempre sorprende.

La clave está en manejar bien el chocolate y no pasarse en la cocción, para que el interior conserve esa humedad irresistible que caracteriza a un buen brownie. Las galletas de son una receta relajada, ideal para cocinar con chicos, pero con un resultado tan tentador que también puede lucirse en una mesa dulce.

galleta_brownie-13 Ingredientes para preparar 24 galletas de brownie 225 g de chispas de chocolate semidulce (aprox. 1¼ taza)

55 g de manteca sin sal (¼ taza)

130 g de azúcar blanca ( taza)

65 g de azúcar rubia ( taza)

2 huevos a temperatura ambiente

1½ cdita de esencia de vainilla

¼ cdita de sal

50 g de harina 0000 ( taza)

25 g de cacao amargo en polvo (¼ taza)

½ cdita de polvo de hornear

90 g de mini chispas de chocolate o regulares (½ taza) galletias de brownie 3

El paso a paso para preparar galletas de brownie para la merienda En un bowl apto para microondas, colocar las chispas de chocolate y la manteca. Derretir en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez para evitar que se queme. También se puede hacer a baño María, revolviendo hasta obtener una mezcla lisa y brillante. En otro bowl, batir el azúcar blanca, el azúcar rubia y los huevos hasta que la mezcla esté espumosa. Agregar la esencia de vainilla y seguir batiendo. Volcar el chocolate derretido sobre la mezcla de huevos y azúcares. Integrar con espátula o batidor de mano, sin batir en exceso. Tamizar la harina, el cacao amargo, el polvo de hornear y la sal. Agregar de a poco a la mezcla húmeda, integrando suavemente. Finalmente, sumar las mini chispas de chocolate. Cubrir el bowl con film y llevar a la heladera por 30 minutos. Este paso ayuda a que la masa tome cuerpo y las galletas mantengan su forma en el horno. Con una cuchara de helado o una común, tomar porciones de 1½ cucharada y colocarlas sobre una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Llevar al horno precalentado a 180°C por unos 15 minutos. No te preocupes si parecen blandas al salir; al enfriarse toman la textura justa. Dejarlas reposar en la placa 5 minutos y luego pasarlas a una rejilla para que se enfríen por completo.