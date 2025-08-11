La mejor receta de fosforitos: en 15 minutos y con una masa de tarta resolverás la merienda

Los fosforitos de hojaldre son simples, rápidos y con pocos ingredientes, pero tienen el encanto de las recetas que unen a todos alrededor de la mesa.

Hay clásicos que no fallan y si hablamos de tentaciones de panadería, los fosforitos de jamón y queso ocupan un lugar especial. Son esos bocados hojaldrados, dulces y salados al mismo tiempo, que no faltan en un cumpleaños, en reuniones familiares o en una merienda improvisada, que lleva pocos ingredientes.

Los fosforitos son simples, rápidos y con pocos ingredientes, pero tienen el encanto de las recetas que unen a todos alrededor de la mesa. Con una masa para tarta hojaldrada y un poco de ingenio, podés tener en tu casa esos mismos fosforitos que te tentaban desde la vidriera de la panadería y lo mejor es que se hacen en apenas unos minutos.

Otra ventaja de esta receta es que podés adaptarla según lo que tengas a mano. Si te falta jamón, podés reemplazarlo por pollo o salame. Si querés un sabor más intenso, probá con queso cheddar o un buen queso semiduro. Incluso podés prepararlos sin relleno, para acompañar con dulce o mermelada, como hacían las abuelas.

En esta versión exprés, la masa para tarta hojaldrada hace todo el trabajo pesado. Solo hay que cortarla, armarla y dejar que el horno haga su magia. Ideal para esas tardes en las que tenés visitas inesperadas o simplemente querés darte un gusto sin demasiadas vueltas.

Ingredientes para 24 unidades de fosforitos 1 masa para tarta hojaldrada (puede ser comprada)

200 g de jamón

200 g de queso en fetas

Azúcar, cantidad necesaria

Manteca derretida, cantidad necesaria

1 huevo para pincelar

El paso a paso para hacer fosforitos para el mate en 15 minutos Colocá una de las tapas de masa para tarta hojaldrada sobre la mesada. Pincelala con manteca derretida para que quede más dorada y con mejor sabor. Colocá la otra tapa de masa por encima y presioná suavemente con un palo de amasar. Esto hará que ambas se unan sin perder las capas del hojaldre. Con un cuchillo afilado, cortá la masa en rectángulos o cuadrados, según el tamaño que quieras para tus fosforitos. Recordá que al cocinarse, van a crecer un poco. Colocá las piezas en una placa para horno, previamente enmantecada o con papel manteca. Pincelalas con huevo batido y espolvoreales azúcar por encima para que caramelice durante la cocción. Llevá la placa al horno precalentado a 190 °C y cociná por 10 a 12 minutos, o hasta que estén dorados y bien hojaldrados. Abrí cada pieza por la mitad, con cuidado de no romperlas, y rellená con jamón y queso. Servilos tibios para que el queso esté apenas derretido y potencie todo el sabor.