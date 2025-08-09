Cómo hacer mini chocotortas en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Si te gustan las recetas de comida dulce con pocos ingredientes, esta versión rápida de la chocotorta te va a encantar. No necesita horno, es económica y está lista en apenas 10 minutos de preparación. Dentro de las recetas fáciles y rápidas para todos los días, sin duda es una de las favoritas de chicos y grandes.
Cómo hacer mini chocotorta con solo 4 ingredientes y en pocos minutos
Para lograr una mini chocotorta cremosa y con todo el sabor de la original, solo vas a necesitar:
Tip: podés remojar las galletitas en leche o café, según prefieras un sabor más suave o intenso.
Con estos ingredientes obtenés porciones individuales que podés servir en moldes chicos o en una fuente rectangular pequeña.
Paso a paso: la receta rápida de mini chocotorta sin horno
-
En un bowl, mezclá la crema de leche con el dulce de leche hasta obtener una crema uniforme.
-
Remojá las galletitas de chocolate en un poco de leche (o café) para que se ablanden.
-
En un molde pequeño o recipiente individual, colocá una capa de galletitas, luego una capa de crema y repetí hasta terminar. Estos tres pasos llevan 10 minutos aproximado.
-
Llevá al freezer por 4 horas o hasta que esté bien firme.
-
Derretí el chocolate semiamargo a baño María o en microondas, y cubrí la chocotorta.
-
Guardá en la heladera hasta que el chocolate se endurezca y serví.
Mini chocotorta exprés: un postre ideal para cualquier momento
Esta versión mini es perfecta para merendar, llevar a un encuentro o disfrutar como postre frío después de una comida. Al ser porciones individuales, es más fácil de servir y mantener fresca.
Podés decorarla con virutas de chocolate, frutos rojos o crema batida para darle un toque especial.
Y si querés adelantar trabajo, podés dejar las mini chocotortas armadas en el freezer y solo bañarlas con chocolate antes de servir.