Cómo hacer mini chocotortas en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Recetas. Esta mini chocotorta se prepara en minutos, lleva solo cuatro ingredientes y es perfecta para la merienda o como postre.

Si te gustan las recetas de comida dulce con pocos ingredientes, esta versión rápida de la chocotorta te va a encantar. No necesita horno, es económica y está lista en apenas 10 minutos de preparación. Dentro de las recetas fáciles y rápidas para todos los días, sin duda es una de las favoritas de chicos y grandes.

Cómo hacer mini chocotorta con solo 4 ingredientes y en pocos minutos Para lograr una mini chocotorta cremosa y con todo el sabor de la original, solo vas a necesitar:

12 galletitas de chocolate

100 g de crema de leche

100 g de dulce de leche repostero

200 g de chocolate semiamargo

image Tip: podés remojar las galletitas en leche o café, según prefieras un sabor más suave o intenso.

Con estos ingredientes obtenés porciones individuales que podés servir en moldes chicos o en una fuente rectangular pequeña.

Paso a paso: la receta rápida de mini chocotorta sin horno En un bowl, mezclá la crema de leche con el dulce de leche hasta obtener una crema uniforme. Remojá las galletitas de chocolate en un poco de leche (o café) para que se ablanden. En un molde pequeño o recipiente individual, colocá una capa de galletitas, luego una capa de crema y repetí hasta terminar. Estos tres pasos llevan 10 minutos aproximado. Llevá al freezer por 4 horas o hasta que esté bien firme. Derretí el chocolate semiamargo a baño María o en microondas, y cubrí la chocotorta. Guardá en la heladera hasta que el chocolate se endurezca y serví. image Mini chocotorta exprés: un postre ideal para cualquier momento Esta versión mini es perfecta para merendar, llevar a un encuentro o disfrutar como postre frío después de una comida. Al ser porciones individuales, es más fácil de servir y mantener fresca. Podés decorarla con virutas de chocolate, frutos rojos o crema batida para darle un toque especial. Y si querés adelantar trabajo, podés dejar las mini chocotortas armadas en el freezer y solo bañarlas con chocolate antes de servir.