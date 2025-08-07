7 de agosto de 2025 - 18:15

La receta del budín de naranja más húmedo y delicioso: fácil y con solo 5 ingredientes de tu cocina

Este budín no vas a querer dejar de hacerlo porque es muy sencillo, económico y es perfecto para un desayuno o merienda.

Redacción

En épocas donde lo casero vuelve a tomar valor, esta receta es un verdadero salvavidas porque es fácil de preparar, rica, económica y se hace con ingredientes que, probablemente, ya tenés en tu cocina.

El secreto de este budín está en dos cosas: una buena naranja -madura, jugosa, llena de aroma- y no escatimar con el jugo que le sumes al final. Al final de la preparación ahí está el secreto, darle un baño express después del horno para que quede más húmedo, más sabroso y más irresistible.

Ingredientes para el budín

  • 3 huevos
  • 180 gramos de azúcar
  • Jugo y ralladura de una naranja (elegí una buena, la protagonista)
  • 100 ml de aceite neutro (de girasol es ideal)
  • 300 gramos de harina leudante
  • Opcional pero recomendado: más jugo de naranja extra para pincelar cuando salga del horno.

Paso a paso: budín de naranja casero

  1. Antes de arrancar, encendé el horno a temperatura media (180°C). Así, cuando tu mezcla esté lista, el horno ya está en su punto.
  2. En un bowl grande, colocá los 3 huevos y los 180 gramos de azúcar. Batí bien hasta que la mezcla se vuelva clara y espumosa. Este paso le da aire al budín, que después se traduce en una miga suave y esponjosa.
  3. Agregá la ralladura y el jugo de una naranja. La ralladura le da ese perfume cítrico inconfundible, así que no la saltees. Mezclá bien.
  4. Sumá los 100 ml de aceite neutro. Le va a dar humedad al budín sin alterar el sabor. Batí para integrar.
  5. Tamizá los 300 gramos de harina leudante y agregala en dos o tres tandas, mezclando con movimientos nenvolventes. Esto ayuda a que el budín quede liviano y sin grumos.
  6. Forrá una budinera con papel manteca (o usá manteca y harina si preferís) y verté toda la mezcla. Nivelá u poco la superficie.
  7. Llevá el budín al horno durante 45 minutos aproximadamente. Como cada horno es un mundo, a partir de los 40 podés pincharlo con un palillo: si sale seco, está listo.
  8. Apenas lo saqués del horno, con el budín aún caliente, rociá un poco más de jugo de naranja por encima. Este paso es clave para aportarle una humedad extra y ese gustito fresco tan característico.
