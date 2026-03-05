La forma más fácil y rápida de hacer budín de pan: en licuadora con solo5 ingredientes y en 25 minutos

El pan duro que queda en casa ya no es un dolor de cabeza para los amantes de las preparaciones caseras.

Esta receta es perfecta para recuperar el pan duro que quedó en casa.

Si compraste pan y a los dos o tres días ya se pone duro, no te desmotives. Existen muchos trucos para restaurarlo y disfrutarlo, pero por más esfuerzos que hagamos, no queda igual que el recién salido de la panadería.

Ante este panorama, la mejor opción siempre es y va a ser reciclarlo. Las preparaciones más típicas son, por supuesto, el pan rallado, los croutons, o las tostaditas de mesa; pero en esta ocasión, te traemos una receta un poco más elevada con la que seguro te vas a sorprender.

Te enseñamos a hacer un budín de pan desde cero 100% en licuadora. Es tan fácil como poner los ingredientes y dejar que la máquina haga la magia. Solo tenés que hacer el caramelo para darle ese toque dorado tan vistoso y, sobre todo, delicioso.

Ingredientes 2 tiras de pan

Ingredientes 2 tiras de pan .

. 2 huevos.

3 tazas leche.

1 taza de azúcar.

Esencia de vainilla.

Paso a paso para hacer este postre En la licuadora, debés colocar el pan en cubitos y agregarle la leche. Dejar reposar algunos minutos hasta que se ablande. Mientras esperas, podés hacer el caramelo y colocarlo en el molde. Luego de tener el caramelo y el pan blando, se deben agregar los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla en la licuadora. Mezclar hasta que quede homogéneo. Colocar la mezcla en el horno y cocinar de una hora y media a dos a fuego medio. Estará cuando pinches el budín con un palillo y salga seco.