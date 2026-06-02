Pan esponjoso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno

Un pan esponjoso hecho en sartén puede resolver una comida rápida sin prender el horno ni esperar levados largos. Con huevo, harina o avena, yogur y polvo de hornear, queda tierno, práctico y listo en apenas unos minutos. La clave está en cocinarlo a fuego bajo y con tapa. Así el interior se cocina bien, sin que la base se queme antes de tiempo.