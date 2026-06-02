2 de junio de 2026 - 12:15

Pan esponjoso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno

Con pocos ingredientes y una sartén antiadherente, se puede preparar un pan rápido, tierno y perfecto para desayuno o merienda.

Pan esponjoso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno (1)
Por Andrés Aguilera

Un pan esponjoso hecho en sartén puede resolver una comida rápida sin prender el horno ni esperar levados largos. Con huevo, harina o avena, yogur y polvo de hornear, queda tierno, práctico y listo en apenas unos minutos. La clave está en cocinarlo a fuego bajo y con tapa. Así el interior se cocina bien, sin que la base se queme antes de tiempo.

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Ingredientes para una porción

  • 1 huevo.
  • 3 cucharadas de harina común, integral o de avena.
  • 1 cucharada grande de yogur natural, leche o queso untable.
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • Unas gotas de aceite para la sartén.
  • Opcional: semillas, orégano, queso rallado o un toque de miel.
Pan esponjoso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno (2)

Paso a paso en sartén

  • Batí el huevo en un bowl chico.
  • Agregá la harina, el yogur, la sal y el polvo de hornear.
  • Mezclá hasta lograr una preparación espesa y pareja.
  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
  • Aceitá apenas la superficie.
  • Volcá la mezcla y tapá la sartén.
  • Cociná 3 minutos de un lado.
  • Dalo vuelta con espátula y cociná 2 minutos más.

Cómo lograr que quede más esponjoso

El polvo de hornear ayuda, pero el fuego bajo es lo que realmente marca la diferencia. Si la sartén está demasiado caliente, el pan se dora rápido y queda crudo en el centro.

También conviene no aplastarlo con la espátula. La masa necesita conservar aire para quedar más tierna.

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