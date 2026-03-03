Empanadas de chocolate usando pan lactal y otros pocos ingredientes: un postre ideal para salir del apuro

Esta preparación dulce es la mejor opción para el momento del postre, sobre todo si es para reuniones masivas.

Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre.

En las redes sociales, muchas personas eligen mostrar su creatividad y su ingenio en diversas áreas, además de la artística. En lo que respecta a la gastronomía, también nos encontramos con alternativas especiales y platos sumamente originales, como las empanadas de chocolate que te mostramos como hacer.

En pocos pasos, y a diferencia de la versión original, te resultará posible crear nada más y nada menos que unas exquisitas empanadas de chocolate. Son muy fáciles de hacer y estarán listas en poco tiempo, brindándote todo un deleite al paladar.

Recetas Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre. web En cuestión de minutos, tendrás esta opción dulce terminada, que seguramente se convertirá en uno de tus preferidos, sobre todo cuando surja de repente el antojo de algo dulce.

Ingredientes Una rodaja de pan lactal por empanada.

por empanada. Chocolate de la marca que prefieras.

de la marca que prefieras. Manteca .

. Azúcar.

Canela. Recetas Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre. web Paso a paso para hacer empanadas de chocolate Aplastar con un palo de amasar la rodaja de pan lactal. Usando un objeto cortante redondo, hay que eliminar las puntas cuadradas del pan. Añadí un cuadrado del chocolate del que más te guste, aunque también podés colocar directamente el chocolate ya derretido. Con un tenedor, y de manera opcional, hacer el repulgue, ejerciendo presión sobre los bordes. Colocá un trozo de manteca en una sartén y llevá las empanadas al fuego, dorándolas por ambos lados. Combiná en un recipiente azúcar y canela. Una vez doradas, pasá todas las empanadas por esta mezcla para añadirles un toque extra de sabor. Espera que se templen un poco y disfruta.