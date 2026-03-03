3 de marzo de 2026 - 11:02

Empanadas de chocolate usando pan lactal y otros pocos ingredientes: un postre ideal para salir del apuro

Esta preparación dulce es la mejor opción para el momento del postre, sobre todo si es para reuniones masivas.

Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre.

Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre.

Por Alejo Zanabria

En las redes sociales, muchas personas eligen mostrar su creatividad y su ingenio en diversas áreas, además de la artística. En lo que respecta a la gastronomía, también nos encontramos con alternativas especiales y platos sumamente originales, como las empanadas de chocolate que te mostramos como hacer.

Recetas
Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre.

Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre.

En cuestión de minutos, tendrás esta opción dulce terminada, que seguramente se convertirá en uno de tus preferidos, sobre todo cuando surja de repente el antojo de algo dulce.

Ingredientes

  • Una rodaja de pan lactal por empanada.
  • Chocolate de la marca que prefieras.
  • Manteca.
  • Azúcar.
  • Canela.
Recetas
Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre.

Esta reversión de empanadas son una opción excelente para el postre.

Paso a paso para hacer empanadas de chocolate

  1. Aplastar con un palo de amasar la rodaja de pan lactal.
  2. Usando un objeto cortante redondo, hay que eliminar las puntas cuadradas del pan.
  3. Añadí un cuadrado del chocolate del que más te guste, aunque también podés colocar directamente el chocolate ya derretido.
  4. Con un tenedor, y de manera opcional, hacer el repulgue, ejerciendo presión sobre los bordes.
  5. Colocá un trozo de manteca en una sartén y llevá las empanadas al fuego, dorándolas por ambos lados.
  6. Combiná en un recipiente azúcar y canela. Una vez doradas, pasá todas las empanadas por esta mezcla para añadirles un toque extra de sabor.
  7. Espera que se templen un poco y disfruta.
