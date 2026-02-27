27 de febrero de 2026 - 12:12

Mermelada de frutilla con solo 3 ingredientes: perfecta para el fin de semana

Nadie se puede resistir al sabor frutal de una buena mermelada casera para acompañar las tostadas del fin de semana.

Esta mermelada es el acompañante perfecto para las tostadas.

Por Alejo Zanabria

La mermelada de frutas son un clásico en muchas cocinas, y hacerla en casa tiene un encanto especial. No solo puedes controlar la cantidad de azúcar que utilizas, sino que también podés disfrutar del sabor fresco.

Esta mermelada es el acompañante perfecto para las tostadas.

Ingredientes

  • 1 kg de frutillas frescas.
  • 500 g de azúcar.
  • 1 limón (jugo y ralladura).
  • 1 cucharadita de pectina (opcional).
    Esta mermelada es el acompañante perfecto para las tostadas.

Paso a paso para hacer mermelada de frutilla

  1. Lavar bien las frutillas bajo agua fría. Retira los tallos y cortarlas en trozos pequeños.
  2. En una olla, coloca las frutillas troceadas junto con el azúcar. Añade el jugo y la ralladura de limón. Mezcla bien para que el azúcar se distribuya uniformemente.
  3. Deja reposar la mezcla durante 1 a 2 horas. Este paso es importante, ya que permite que las frutillas suelten su jugo, lo que facilita la cocción.
  4. Lleva la olla a fuego medio-alto y cocina la mezcla, removiendo constantemente hasta que el azúcar se disuelva completamente.
  5. Una vez que la mezcla comience a hervir, reduce el fuego y sigue cocinando durante 25 minutos. Pon atención de que no se pegue en el fondo.
  6. Si prefieres una mermelada más espesa, este es el momento de agregar la pectina. Para eso hay que disolverla en un poco de agua antes de incorporarla a la mezcla.
  7. Una vez alcanzada la consistencia deseada, retira la mermelada del fuego y viértela en frascos de vidrio esterilizados. Cierra los frascos mientras la mermelada aún esté caliente para crear un vacío.
  8. Deja enfriar los frascos a temperatura ambiente. Una vez fríos, almacénalos en un lugar fresco y oscuro. La mermelada se mantendrá en buen estado durante varios meses.
