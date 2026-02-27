Mermelada de frutilla con solo 3 ingredientes: perfecta para el fin de semana

La mermelada de frutas son un clásico en muchas cocinas, y hacerla en casa tiene un encanto especial. No solo puedes controlar la cantidad de azúcar que utilizas, sino que también podés disfrutar del sabor fresco.
Nadie se puede resistir al sabor frutal de una buena mermelada casera para acompañar las tostadas del fin de semana.
De los cientos de sabores que pueden tener, nos centraremos en cómo preparar mermelada de frutillas de una manera fácil y rápida para que aproveches a comer en el fin de semana.