13 de junio de 2026 - 16:05

El mayor ladrón de electricidad en el comedor: consume más del doble que una TV encendida todo el día

Dentro de los electrodomésticos habituales, uno en el hogar argentino se lleva el primer puesto entre los que más energía consumen en invierno.

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Por Andrés Aguilera

En invierno, muchos hogares recurren a la estufa eléctrica para calentar rápido el comedor, el living o una habitación. El problema es que este artefacto, aunque parece simple y práctico, puede convertirse en uno de los mayores responsables del aumento en la boleta de luz, especialmente si queda encendido durante varias horas.

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Por qué consume tanto aunque parezca chica

Las estufas eléctricas —como los caloventores y los radiadores de aceite— funcionan mediante resistencias que transforman electricidad en calor.

Aunque son fáciles de usar y accesibles, tienen un consumo energético elevado: entre 1500 y 2000 watts por hora, muy por encima de los 300 a 400 watts que puede usar un televisor encendido todo el día.

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En hogares sin buen aislamiento o en zonas frías, este tipo de calefacción se vuelve una carga económica difícil de sostener.

Comparación con otros electrodomésticos del comedor

A diferencia de la estufa, otros aparatos como el televisor, la computadora o incluso una lámpara LED tienen consumos mucho más bajos y estables.

La estufa eléctrica, en cambio, requiere una gran cantidad de energía desde el momento en que se enciende, sin posibilidad de regulación automática o ahorro progresivo.

Por qué se sigue usando tanto este artefacto

El bajo costo inicial, el tamaño compacto y la practicidad de encendido son algunas de las razones por las que muchos hogares eligen la estufa eléctrica para calefaccionar el comedor.

Sin embargo, esta comodidad inmediata suele generar un gasto eléctrico muy elevado que se refleja en las boletas a fin de mes.

Cómo calefaccionar sin gastar de más

Opciones como los aires acondicionados inverter, los paneles calefactores o las estufas a gas natural pueden reducir considerablemente el consumo.

Incluso aplicar aislamiento térmico, usar cortinas gruesas o ropa abrigada dentro del hogar ayuda a minimizar la necesidad de recurrir a estos artefactos de alto consumo.

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