13 de junio de 2026 - 12:47

Video: muere el "Spider-Man" de Yemen luego de una arriesgada escalada en un volcán inactivo

La caída lo llevó directamente al interior del cráter, lo que complicó las labores de recuperación por parte de las autoridades.

Spider Man Yemen
Por Redacción Por Las Redes

Un joven conocido en redes sociales como el “Spider-Man” de Yemen perdió la vida tras sufrir una caída mientras realizaba una escalada en el interior de un volcán extinto. El incidente ocurrió cuando intentaba grabar contenido para sus plataformas digitales en una de las formaciones geológicas más llamativas de la región.

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El accidente que causó una enorme conmoción en redes sociales

Las imágenes difundidas en internet muestran al joven mientras realizaba el ascenso por las paredes del volcán. Según los reportes que acompañan la grabación, el objetivo era registrar una nueva hazaña para compartir con sus seguidores.

Durante los primeros momentos de la escalada todo parecía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, en determinado punto perdió el equilibrio y cayó al interior del cráter.

El video comenzó a circular rápidamente y generó una gran repercusión entre los usuarios debido a las dramáticas circunstancias del accidente y a la popularidad que el joven había alcanzado gracias a sus arriesgadas actividades.

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Las dificultades para recuperar el cuerpo

Tras conocerse lo ocurrido, equipos de emergencia acudieron a la zona para iniciar las labores de búsqueda y recuperación.

No obstante, las características del lugar han convertido la operación en una tarea especialmente compleja. Aunque el volcán ya no presenta actividad eruptiva, el interior del cráter es un terreno muy difícil de acceder.

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