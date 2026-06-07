Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 8 al 14 de junio

Pensar qué cocinar cada día puede convertirse en un desafío, especialmente cuando el tiempo escasea. Por eso, estas recetas de comida casera fueron seleccionadas para resolver almuerzos y cenas de manera simple, utilizando pocos ingredientes y manteniendo una alimentación equilibrada.
Durante la segunda semana de junio, las temperaturas más bajas invitan a preparar platos calientes y reconfortantes. Estas recetas combinan practicidad, sabor y buenos ingredientes, permitiendo organizar la comida de toda la semana con una sola planificación.
Además, muchas de las preparaciones comparten algunos ingredientes, lo que ayuda a optimizar las compras y evitar desperdicios. Una buena organización permite disfrutar mejores recetas y una comida más variada.
Lunes: tortilla de papa y cebolla
Ingredientes: 4 papas, 1 cebolla, 4 huevos, aceite y sal.
Paso a paso: cociná las papas y la cebolla en sartén, agregá los huevos batidos y dorá de ambos lados. Una de las recetas más clásicas de comida casera.
Martes: pollo a la mostaza con papas
Ingredientes: 1 kg de pollo, 4 papas, mostaza, aceite, sal y pimienta.
Paso a paso: mezclá el pollo con mostaza y cocinalo junto con las papas al horno. Estos ingredientes forman una excelente comida rica en proteínas.
Miércoles: guiso de lentejas con verduras
Ingredientes: lentejas cocidas, zanahoria, cebolla, tomate y papa.
Paso a paso: cociná todos los ingredientes en una olla hasta lograr una preparación espesa y sabrosa. Una de las recetas ideales para combatir el frío.
Jueves: fideos gratinados con salsa blanca y espinaca
Ingredientes: fideos, espinaca, leche, harina, manteca y queso rallado.
Paso a paso: prepará la salsa blanca, mezclá con los fideos y la espinaca y gratiná en el horno.
Viernes: torre de papa y atún
Ingredientes: papas, atún, huevos, cebolla y queso.
Paso a paso: armá capas con todos los ingredientes y gratiná en el horno hasta dorar.
Opciones para el fin de semana
El sábado y domingo son ideales para reutilizar ingredientes que hayan quedado durante la semana. Algunas buenas opciones son preparar pizzas caseras, empanadas, tartas de verduras o hamburguesas caseras. También podés aprovechar para probar nuevas recetas y compartir una buena comida en familia.
Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede organizar una semana completa de comida casera, saludable y rendidora sin gastar demasiado dinero.