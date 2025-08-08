Pan de lenteja en pocos pasos: una receta que te hará destacar

Esta preparación se hace con solo 5 ingredientes que de seguro tenés en tu casa y no sabes como relacionarlos.

Si ya estás pensando en esa juntada con amigos el fin de semana, te dejamos una propuesta salada buenísima y proteica para que te mantengas saludable y te guste muchísimo. Se trata de cocinar un pan de lentejas, muy fácil de hacer y con pocos ingredientes.

Estos ingredientes seguro tenes en la alacena de tu casa. Ponete manos a la obra con esta receta riquísima que se llevará todos los aplausos. Te pueden venir bien para llevar una vianda al trabajo, compartir con tus niños en casa o para esas juntadas con amigos el fin de semana.

Ingredientes 1 taza de lentejas remojadas.

3 huevos.

6 cucharadas de aceite.

Sal a gusto.

Mix de semillas.

Paso a paso para hacer este pan de lenteja Reuní todos los ingredientes para hacer esta receta proteica de pan de lentejas y lo primero va a ser colocar en una licuadora o procesadora, las lentejas ya cocidas y remojadas, luego sumá los huevos, el aceite y la sal, y mezclá muy bien durante varios minutos. Una vez que obtengas esta preparación homogénea, volcá esta mezcla en un molde de budín o el que tengas en casa, también podes usar moldes para sartén en forma circular para formar estos pancitos. Espolvoreá con semillas y llevá a horno por unos 15 minutos aproximadamente. Una vez que pase este tiempo, ya tendrás estos pancitos de lentejas listos para consumir.

Recomendación: podes rellenar tus pancitos de lentejas con fetas de jamón y queso, rodajas de tomate, trozo de palta o hummus de garbanzos, trozos de pollo o incluso soja texturizada. Son muchas las opciones que podes hacer teniendo estos pancitos porque no solamente estarás dejando las harinas refinadas de lado, sino que aumentará tu energía y la proteína vegetal de la lenteja te ayudará a tu masa muscular.