Pan de lenteja en pocos pasos: una receta que te hará destacar

Si ya estás pensando en esa juntada con amigos el fin de semana, te dejamos una propuesta salada buenísima y proteica para que te mantengas saludable y te guste muchísimo. Se trata de cocinar un pan de lentejas, muy fácil de hacer y con pocos ingredientes.
Estos ingredientes seguro tenes en la alacena de tu casa. Ponete manos a la obra con esta receta riquísima que se llevará todos los aplausos. Te pueden venir bien para llevar una vianda al trabajo, compartir con tus niños en casa o para esas juntadas con amigos el fin de semana.
Este pan es una opción ideal para cualquier tipo de comidas.
Recomendación: podes rellenar tus pancitos de lentejas con fetas de jamón y queso, rodajas de tomate, trozo de palta o hummus de garbanzos, trozos de pollo o incluso soja texturizada. Son muchas las opciones que podes hacer teniendo estos pancitos porque no solamente estarás dejando las harinas refinadas de lado, sino que aumentará tu energía y la proteína vegetal de la lenteja te ayudará a tu masa muscular.