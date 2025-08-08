8 de agosto de 2025 - 11:38

Pan de lenteja en pocos pasos: una receta que te hará destacar

Esta preparación se hace con solo 5 ingredientes que de seguro tenés en tu casa y no sabes como relacionarlos.

Este pan es una opción ideal para cualquier tipo de comidas.

Este pan es una opción ideal para cualquier tipo de comidas.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Leé además

la receta del budin de naranja mas humedo y delicioso: facil y con solo 5 ingredientes de tu cocina

La receta del budín de naranja más húmedo y delicioso: fácil y con solo 5 ingredientes de tu cocina

Por Redacción
19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros.

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros

Por Andrés Aguilera

Estos ingredientes seguro tenes en la alacena de tu casa. Ponete manos a la obra con esta receta riquísima que se llevará todos los aplausos. Te pueden venir bien para llevar una vianda al trabajo, compartir con tus niños en casa o para esas juntadas con amigos el fin de semana.

Recetas
Este pan es una opción ideal para cualquier tipo de comidas.

Este pan es una opción ideal para cualquier tipo de comidas.

Ingredientes

  • 1 taza de lentejas remojadas.
  • 3 huevos.
  • 6 cucharadas de aceite.
  • Sal a gusto.
  • Mix de semillas.

Paso a paso para hacer este pan de lenteja

  1. Reuní todos los ingredientes para hacer esta receta proteica de pan de lentejas y lo primero va a ser colocar en una licuadora o procesadora, las lentejas ya cocidas y remojadas, luego sumá los huevos, el aceite y la sal, y mezclá muy bien durante varios minutos.
  2. Una vez que obtengas esta preparación homogénea, volcá esta mezcla en un molde de budín o el que tengas en casa, también podes usar moldes para sartén en forma circular para formar estos pancitos.
  3. Espolvoreá con semillas y llevá a horno por unos 15 minutos aproximadamente.
  4. Una vez que pase este tiempo, ya tendrás estos pancitos de lentejas listos para consumir.
Recetas
Este pan es una opción ideal para cualquier tipo de comidas.

Este pan es una opción ideal para cualquier tipo de comidas.

Recomendación: podes rellenar tus pancitos de lentejas con fetas de jamón y queso, rodajas de tomate, trozo de palta o hummus de garbanzos, trozos de pollo o incluso soja texturizada. Son muchas las opciones que podes hacer teniendo estos pancitos porque no solamente estarás dejando las harinas refinadas de lado, sino que aumentará tu energía y la proteína vegetal de la lenteja te ayudará a tu masa muscular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El 7 de Agosto es el día de San Cayetano, patrono del trabajo, el pan y la paz. - Los Andes

Hoy es San Cayetano: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir paz, pan y trabajo

Por Redacción Sociedad
un panadero aconseja como conservar mejor el pan: no en una bolsa de plastico, porque entonces el moho del pan tiene via libre

Un panadero aconseja cómo conservar mejor el pan: "No en una bolsa de plástico, porque entonces el moho del pan tiene vía libre"

Por Andrés Aguilera
tira estas 5 plantas del living, provocan moho y humedad

Tirá estas 5 plantas del living, provocan moho y humedad

Por Andrés Aguilera
Recetas de comida con ingredientes ideales para la nutrición y el entrenamiento diario.

7 cenas proteicas que ayudan a recuperarte después del entrenamiento

Por Andrés Aguilera