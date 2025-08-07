7 de agosto de 2025 - 12:16

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros

Agosto es clave para tu jardín: estas 19 semillas ideales para sembrar ahora florecerán en octubre si aplicás buenas técnicas de jardinería y cuidado.

Por Andrés Aguilera

Si sos amante del jardín y la jardinería, sabés que el momento para planificar es ahora. En pleno invierno argentino, el 7 de agosto es la fecha ideal para sembrar ciertas semillas que estarán listas para octubre. Estas plantas no solo te regalarán flores, hortalizas o frutos, sino que te ayudarán a mantener un jardín vibrante y lleno de vida.

Durante el invierno, no todas las plantas se adaptan bien al frío, pero hay algunas variedades que se sienten cómodas y crecen sin problemas. Entre las favoritas para sembrar ahora, están las semillas de:

  • Lechuga

  • Espinaca

  • Rúcula

  • Zanahoria

  • Remolacha

  • Acelga

  • Rábano

  • Cebolla de verdeo

  • Arveja

  • Coliflor

  • Brócoli

  • Repollo

  • Caléndula (flor)

  • Pensamiento (flor)

  • Viola (flor)

  • Mostaza

  • Berro

  • Cilantro

  • Perejil

Estas semillas pueden germinar con bajas temperaturas y te darán cosechas frescas en la primavera temprana.

¿Por qué sembrar en agosto es clave?

Planificar la siembra en agosto significa aprovechar el tiempo para que las semillas tengan el ambiente ideal para crecer sin prisas, evitando las heladas tardías y garantizando que las plantas tengan un desarrollo saludable. Además, esta práctica mejora la calidad del suelo y permite una jardinería más eficiente y sustentable, reduciendo la necesidad de químicos y fertilizantes artificiales.

El riego controlado y la exposición al sol justo, combinados con la elección correcta de semillas, harán que tu jardín luzca espléndido en octubre. Las semillas que sembrás ahora son la base de un jardín fructífero y estéticamente impecable.

Consejos para que las semillas crezcan fuertes

Es fundamental preparar el suelo correctamente, abonando y aireándolo antes de la siembra para favorecer la germinación. También, mantener un riego constante pero sin encharcar y proteger las plantas jóvenes de posibles plagas es clave para el éxito. Podés usar coberturas vegetales o mallas para cuidar las plantas y garantizar un crecimiento saludable.

No olvides rotar las especies y combinar flores con hortalizas para mantener un ecosistema equilibrado en tu jardín. Así fomentás la biodiversidad y mantenés lejos las enfermedades.

Sembrar en agosto es una oportunidad que no podés dejar pasar si querés un jardín saludable y productivo en octubre. Con estas 19 semillas y los cuidados adecuados, vas a disfrutar de un espacio verde espectacular, en plena primavera argentina.

