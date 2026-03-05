5 de marzo de 2026 - 14:29

¿Qué significado tiene la presencia de un benteveo en nuestro jardín?

La presencia de un benteveo en el jardín suele reflejar alimento, agua y refugio disponibles; entenderlo ayuda a convivir mejor.

Por Andrés Aguilera

Cuando aparece un benteveo en el jardín, no es casualidad: suele indicar insectos, agua cercana y refugio. Esta especie oportunista se adapta a áreas urbanas argentinas; comprender su conducta y vocalizaciones, como de otras aves del jardín en Argentina, permite interpretar su presencia cotidiana hoy.

Conducta territorial y vocalizaciones del benteveo

El benteveo (Pitangus sulphuratus) es territorial y vocal; su canto fuerte delimita espacio frente a otros individuos.

Su llamado característico funciona como señal de advertencia y comunicación dentro del territorio cercano.

¿Qué significado tiene la presencia de un benteveo en nuestro jardín (1)

Suele posarse en sitios visibles porque vigila presas y controla posibles amenazas del entorno inmediato.

Durante primavera y verano, la actividad crece por defensa del nido y cuidado parental.

Qué indica su presencia en el jardín

Un jardín con benteveos suele ofrecer insectos, pequeños vertebrados y acceso constante a agua.

La especie aprovecha charcos, piletas o recipientes para beber y refrescarse en días calurosos.

También busca árboles medianos, postes o cables que funcionen como puntos de observación.

En ciudades argentinas, tolera el movimiento humano y usa patios y parques arbolados.

¿Qué significado tiene la presencia de un benteveo en nuestro jardín (2)

Cómo convivir y favorecer la biodiversidad

Evitar insecticidas ayuda a conservar su fuente natural de alimento sin afectar el equilibrio.

Ofrecer agua limpia y plantar especies nativas favorece aves e insectos beneficiosos locales.

Mantener distancia del nido reduce estrés y permite conductas reproductivas normales y seguras.

La presencia estable suele indicar un entorno funcional, diverso y con buena disponibilidad de recursos.

