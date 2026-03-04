4 de marzo de 2026 - 14:51

Qué hacer cuando el jazmín da muchas hojas pero pocas flores y cómo estimular la próxima floración

En el jardín, la jardinería revela que estas plantas pueden crecer frondosas, pero sin ciertos ajustes no logran florecer como esperás.

Jardín
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Descubrí los múltiples usos que tienen las cáscaras de naranja.

Las cáscaras de naranja no las tires, tenés un tesoro: 5 trucos para reutilizarla en el hogar y el jardín

Por Sofía Serelli
Esta planta alimenta distintas especies durante su crecimiento.

Una planta nacida en Sudamérica es capaz de alimentar mariposas y aves durante gran parte del año

Por Lucas Vasquez

El fenómeno es más común de lo que creés. En el jardín, el jazmín prioriza crecer antes que florecer si las condiciones no son las adecuadas. Y aunque parezca contradictorio, el exceso de cuidado suele ser el problema en muchas plantas ornamentales.

image

Recién en este punto aparece el fundamento técnico. Investigaciones del INTA y estudios en fisiología vegetal indican que el jazmín necesita un equilibrio específico entre luz, nutrientes y estrés moderado para activar la formación de yemas florales. En jardinería, demasiada comodidad puede inhibir ese proceso natural en las plantas.

El desequilibrio que frena la floración

En jardinería, uno de los errores más frecuentes es el exceso de nitrógeno. En el jardín, fertilizantes destinados a “poner verde” estimulan hojas grandes y brotes vigorosos, pero reducen la cantidad de flores.

Las plantas interpretan el nitrógeno alto como una señal de crecimiento vegetativo. En vez de destinar energía a reproducirse, el jazmín invierte recursos en expandir su follaje.

La luz también juega un papel central. En el jardín, si el jazmín recibe menos de cuatro o cinco horas de sol directo, puede mantenerse sano, pero no florecer con intensidad. En jardinería, crecer no siempre significa estar listo para dar flores.

Cómo estimular la próxima floración

En jardinería, el primer paso es revisar la ubicación. Si podés, trasladá el jazmín a un sector más luminoso del jardín. Muchas plantas reaccionan a este cambio en la siguiente temporada.

El segundo ajuste es nutricional. Reducí fertilizantes ricos en nitrógeno y elegí fórmulas con mayor proporción de fósforo y potasio. En el jardín, ese cambio favorece la inducción floral en estas plantas.

La poda también influye. En jardinería, lo ideal es podar apenas después de la floración, nunca antes del período de formación de yemas. Cortar en el momento incorrecto elimina futuras flores sin que lo notes.

image

Un leve estrés hídrico controlado puede ayudar. No se trata de dejar secar la planta, sino de evitar riegos excesivos. En el jardín, muchas plantas florecen mejor cuando no tienen agua en abundancia constante.

Si equilibrás luz, nutrientes y poda, el jazmín responde. En jardinería, entender el ritmo natural de estas plantas transforma un arbusto verde en una explosión de perfume la próxima temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos pájaros forman una estrecha relación entre la naturaleza y la vida cotidiana.

Por qué los pájaros aparecen en casa después de la lluvia: dos especies buscan la humedad

Por Lucas Vasquez
Pepe Cibrián tiene a la venta su enorme mansión con un jardín cubierto de árboles.

Así es el jardín secreto de Pepe Cibrián: 130 palmeras, 200 árboles y una cascada natural

Por Agustín Zamora
el error que muchos cometen al podar el limonero y afecta la proxima cosecha

El error que muchos cometen al podar el limonero y afecta la próxima cosecha

Por Ignacio Alvarado
Descubrí cómo las propiedades del café pueden ser útiles para tu cocina y jardín. 

Los restos de café no los tires, tenés un tesoro: tres usos poderosos para el jardín y la cocina

Por Sofía Serelli