Una planta nacida en Sudamérica es capaz de alimentar mariposas y aves durante gran parte del año

En el jardín crece una planta que no solo deslumbra por su apariencia y colores brillantes, sino también por su impacto en el entorno. Su tonalidad roja intensa y su forma particular esconden un secreto que fascina a mariposas y pájaros autóctonos para que logren alimentarse tras su paso.
Se trata de la capuchina roja carmesí (Tropaeolum majus), también conocida como taco de reina, una planta ornamental que produce abundante néctar y principalmente es una fuente de alimento para mariposas y aves. Su floración prolongada permite sostener esta función durante gran parte del año.
Por qué la capuchina roja es una fuente constante de alimento para mariposas y aves
El taco de reina es especialmente valorado por su capacidad de atraer mariposas, abejas y diversos pájaros nectarívoros.
Entre las aves que suelen acercarse se destacan los picaflores o colibríes, además de especies pequeñas como jilgueros y chingolos que aprovechan su entorno para alimentarse.
La forma de trompeta de sus flores facilita el acceso al néctar, mientras que sus colores intensos actúan como señal visual para los polinizadores. Gracias a esta combinación, la planta funciona como un punto de encuentro natural donde distintas especies encuentran energía para sobrevivir.
Además, su cultivo sencillo permite que puedan incorporarse en macetas, canteros o huertas urbanas. Con luz solar y riego moderado, la capuchina crece con rapidez y multiplica su producción de flores.
Por qué es un beneficio clave para la biodiversidad del jardín
Más allá de su belleza, esta planta cumple un rolecológico importante, según Plants Gardener.
Al ofrecer alimento constante, ayuda a sostener poblaciones de insectos polinizadores y aves pequeñas, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas.
También actúa como planta compañera en huertas, ya que puede atraer insectos beneficiosos y alejar algunas plagas de otros cultivos. Esto la destaca como una opción funcional tanto para fines ornamentales como productivos.
Otra característica destacada es que sus hojas y flores son comestibles para las personas, con un sabor levemente picante similar al berro.