Una planta nacida en Sudamérica es capaz de alimentar mariposas y aves durante gran parte del año

Con pétalos vibrantes y néctar abundante, una planta sudamericana aporta alimento a mariposas y pájaros durante gran parte del año.

Esta planta alimenta distintas especies durante su crecimiento.

Esta planta alimenta distintas especies durante su crecimiento.

En el jardín crece una planta que no solo deslumbra por su apariencia y colores brillantes, sino también por su impacto en el entorno. Su tonalidad roja intensa y su forma particular esconden un secreto que fascina a mariposas y pájaros autóctonos para que logren alimentarse tras su paso.

Se trata de la capuchina roja carmesí (Tropaeolum majus), también conocida como taco de reina, una planta ornamental que produce abundante néctar y principalmente es una fuente de alimento para mariposas y aves. Su floración prolongada permite sostener esta función durante gran parte del año.

flor que alimenta aves
La flor ornamental es un beneficio para la biodiversidad.

La flor ornamental es un beneficio para la biodiversidad.

Por qué la capuchina roja es una fuente constante de alimento para mariposas y aves

El taco de reina es especialmente valorado por su capacidad de atraer mariposas, abejas y diversos pájaros nectarívoros.

  • Entre las aves que suelen acercarse se destacan los picaflores o colibríes, además de especies pequeñas como jilgueros y chingolos que aprovechan su entorno para alimentarse.
  • La forma de trompeta de sus flores facilita el acceso al néctar, mientras que sus colores intensos actúan como señal visual para los polinizadores. Gracias a esta combinación, la planta funciona como un punto de encuentro natural donde distintas especies encuentran energía para sobrevivir.

Además, su cultivo sencillo permite que puedan incorporarse en macetas, canteros o huertas urbanas. Con luz solar y riego moderado, la capuchina crece con rapidez y multiplica su producción de flores.

flor que alimenta aves
Su fácil reproducción crea un espacio lleno de movimiento y color.

Su fácil reproducción crea un espacio lleno de movimiento y color.

Por qué es un beneficio clave para la biodiversidad del jardín

Más allá de su belleza, esta planta cumple un rol ecológico importante, según Plants Gardener.

  • Al ofrecer alimento constante, ayuda a sostener poblaciones de insectos polinizadores y aves pequeñas, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas.
  • También actúa como planta compañera en huertas, ya que puede atraer insectos beneficiosos y alejar algunas plagas de otros cultivos. Esto la destaca como una opción funcional tanto para fines ornamentales como productivos.
  • Otra característica destacada es que sus hojas y flores son comestibles para las personas, con un sabor levemente picante similar al berro.
flor que alimenta aves

La capuchina roja carmesí es mucho más que una flor vistosa: es un recurso natural que alimenta mariposas y aves durante largos períodos, favoreciendo la vida en jardines y balcones.

