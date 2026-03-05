5 de marzo de 2026 - 13:48

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en mayo, según los jardineros

En jardín y jardinería, sembrar semillas de plantas ahora permite cosechar en mayo cultivos frescos, resistentes al otoño y fáciles de cuidar en casa.

Semilals
Por Ignacio Alvarado

Este período tiene algo especial. El suelo todavía conserva el calor del verano y las noches empiezan a refrescar. En jardinería, esa combinación favorece la germinación de semillas y permite que muchas plantas crezcan con menos estrés hídrico en el jardín.

image

Según guías técnicas del INTA y manuales de horticultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, este momento del año es ideal para sembrar cultivos de ciclo corto. En jardinería, muchas semillas necesitan justamente este equilibrio térmico para que las plantas se desarrollen antes del frío fuerte en el jardín.

Las 19 semillas que podés sembrar ahora

Si querés que tu jardín tenga producción en mayo, estas semillas funcionan muy bien en jardinería doméstica porque muchas plantas tienen ciclos rápidos o resisten bien el otoño.

Las más recomendadas son:

  • Lechuga

  • Rúcula

  • Espinaca

  • Acelga

  • Radicheta

  • Endivia

  • Perejil

  • Cilantro

  • Eneldo

  • Cebolla de verdeo

  • Puerro

  • Rabanito

  • Remolacha

  • Zanahoria

  • Haba

  • Arveja

  • Mostaza

  • Berro

  • Kale

En jardinería, muchas de estas semillas germinan en menos de diez días y permiten que las plantas se desarrollen rápido si el jardín recibe al menos cuatro horas de sol.

Las hojas verdes como rúcula, espinaca o kale son especialmente eficientes. Sus semillas crecen rápido y las plantas se pueden cosechar varias veces sin arrancarlas del jardín, algo muy valorado en la jardinería urbana.

Por qué marzo es clave para sembrar

En jardinería, la ciencia explica que la germinación depende de tres factores: temperatura del suelo, humedad y luz. Muchas semillas activan sus enzimas cuando el suelo está entre 15 y 25 grados, algo frecuente en marzo en gran parte del país.

Estudios de fisiología vegetal publicados por el INTA muestran que las plantas sembradas a fines del verano desarrollan raíces más profundas porque el jardín aún conserva humedad acumulada.

Además, en jardinería, la menor intensidad del sol reduce el estrés que sufren muchas plantas jóvenes. Por eso, las semillas germinan con mayor estabilidad y el crecimiento inicial es más uniforme en el jardín.

Otro detalle interesante: al sembrar ahora, muchas plantas llegan a mayo con hojas tiernas y mejor sabor. En jardinería, el crecimiento lento provocado por temperaturas más frescas concentra azúcares y aromas.

Si querés aprovechar el momento, lo ideal es sembrar las semillas en líneas poco profundas, mantener humedad constante y evitar encharcamientos. Con esos cuidados básicos, tu jardín puede transformarse en un pequeño oasis productivo.

En jardinería, entender los tiempos naturales de las plantas es la diferencia entre esperar meses sin resultados o disfrutar en pocas semanas de cosechas frescas directamente desde tu propio jardín.

