7 cenas proteicas que ayudan a recuperarte después del entrenamiento

Descubrí 7 recetas llenas de sabor y nutrición para tu comida nocturna. Usá ingredientes simples que aceleran tu recuperación después de entrenar.

Recetas de comida con ingredientes ideales para la nutrición y el entrenamiento diario.

Por Andrés Aguilera

En esta guía vas a encontrar comida fácil de preparar, con ingredientes accesibles, pensada para que no pierdas tiempo en la cocina y puedas recargar energías de manera saludable.

1. Omelette de claras con espinaca y queso

Para esta receta, vas a necesitar claras de huevo, espinaca fresca, queso bajo en grasas, sal y pimienta. Estos ingredientes aportan proteínas de alta calidad y minerales esenciales.

Batí las claras, salteá la espinaca y luego uní todo en la sartén. En pocos minutos tendrás una comida ligera y perfecta para tu nutrición nocturna.

image
2. Ensalada de atún y garbanzos

Una combinación poderosa para la nutrición muscular. Necesitás atún al natural, garbanzos cocidos, tomate, cebolla morada y aceite de oliva.

Esta receta es rápida: mezclá todos los ingredientes y condimentá. Es una comida fresca, ideal para reponer proteínas y carbohidratos.

image
3. Pechuga de pollo grillada con calabaza al horno

El pollo es un clásico en las recetas de nutrición deportiva. Solo necesitás pechuga de pollo, calabaza, aceite de oliva, sal y especias.

Cociná la calabaza al horno y el pollo a la plancha. Este plato combina ingredientes que aportan proteínas magras y fibra.

image
4. Salteado de tofu con vegetales

Para una opción vegetal, usá tofu, brócoli, zanahoria y salsa de soja baja en sodio. Estos ingredientes ofrecen proteínas y antioxidantes.

En un wok, salteá todo durante pocos minutos. Esta receta es perfecta como comida ligera pero nutritiva.

image
5. Filet de pescado con puré de batata

Necesitás pescado blanco, batatas, manteca y especias. El pescado aporta ácidos grasos saludables, esenciales en tu nutrición.

Prepará el puré y cociná el filet a la plancha. Es una receta completa para cenar después de entrenar.

image
6. Wrap integral con huevo y palta

Usá tortilla integral, huevos duros, palta y tomate. Son ingredientes llenos de proteínas y grasas buenas.

Armá el wrap y tendrás una comida rápida, perfecta para tu nutrición nocturna.

image
7. Sopa de lentejas con verduras

Necesitás lentejas, zanahoria, apio y cebolla. Esta receta es rica en proteínas vegetales y fibra.

Herví todo hasta que las lentejas estén tiernas. Es una comida reconfortante y muy buena para la nutrición post-entrenamiento.

image
