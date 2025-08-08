7 cenas proteicas que ayudan a recuperarte después del entrenamiento

Después de un entrenamiento intenso, tu cuerpo necesita recetas equilibradas que aporten proteínas, vitaminas y minerales. La nutrición adecuada acelera la recuperación y mejora tu rendimiento físico. Podés prepararlas rápido y disfrutar sabores que combinan nutrición y comida saludable sin complicaciones diarias.

En esta guía vas a encontrar comida fácil de preparar, con ingredientes accesibles, pensada para que no pierdas tiempo en la cocina y puedas recargar energías de manera saludable.

Para esta receta , vas a necesitar claras de huevo, espinaca fresca, queso bajo en grasas, sal y pimienta. Estos ingredientes aportan proteínas de alta calidad y minerales esenciales.

Batí las claras, salteá la espinaca y luego uní todo en la sartén. En pocos minutos tendrás una comida ligera y perfecta para tu nutrición nocturna.

Una combinación poderosa para la nutrición muscular. Necesitás atún al natural, garbanzos cocidos, tomate, cebolla morada y aceite de oliva.

Esta receta es rápida: mezclá todos los ingredientes y condimentá. Es una comida fresca, ideal para reponer proteínas y carbohidratos.

3. Pechuga de pollo grillada con calabaza al horno

El pollo es un clásico en las recetas de nutrición deportiva. Solo necesitás pechuga de pollo, calabaza, aceite de oliva, sal y especias.

Cociná la calabaza al horno y el pollo a la plancha. Este plato combina ingredientes que aportan proteínas magras y fibra.

4. Salteado de tofu con vegetales

Para una opción vegetal, usá tofu, brócoli, zanahoria y salsa de soja baja en sodio. Estos ingredientes ofrecen proteínas y antioxidantes.

En un wok, salteá todo durante pocos minutos. Esta receta es perfecta como comida ligera pero nutritiva.

5. Filet de pescado con puré de batata

Necesitás pescado blanco, batatas, manteca y especias. El pescado aporta ácidos grasos saludables, esenciales en tu nutrición.

Prepará el puré y cociná el filet a la plancha. Es una receta completa para cenar después de entrenar.

6. Wrap integral con huevo y palta

Usá tortilla integral, huevos duros, palta y tomate. Son ingredientes llenos de proteínas y grasas buenas.

Armá el wrap y tendrás una comida rápida, perfecta para tu nutrición nocturna.

7. Sopa de lentejas con verduras

Necesitás lentejas, zanahoria, apio y cebolla. Esta receta es rica en proteínas vegetales y fibra.

Herví todo hasta que las lentejas estén tiernas. Es una comida reconfortante y muy buena para la nutrición post-entrenamiento.