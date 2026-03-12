12 de marzo de 2026 - 12:37

Fideos caseros con solo tres ingredientes: una receta sin harina y muy saludable

Esta es una de las comidas que se deben tener presentes para alternar debés en cuando en los almuerzos familiares.

Estos fideos son saludables y se hacen en muy poco tiempo.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Si te encantan las pastas, pero no querés saber nada con esas recetas que requieren amasar, los fideos de berenjena, son una opción liviana, sin harina, alta en grasas y baja en carbohidratos. Si bien no son exactamente iguales a los clásicos platos de pasta, su textura y sabor te van a sorprender.

Estos fideos son saludables y se hacen en muy poco tiempo.

Una de las grandes ventajas de estos fideos de berenjena es su increíble versatilidad. Gracias a su sabor y su textura, se convierten en la base ideal para combinar con todo tipo de salsas, desde una clásica bolognesa hasta una suave crema de queso o un pesto bien aromático.

La berenjena absorbe a la perfección los sabores y especias, lo que permite que cada plato se transforme en una experiencia distinta según los ingredientes que elijas.

Ingredientes

  • Berenjenas.
  • Queso rallado.
  • Salsa a elección.
Recetas
Paso a paso para hacer esta receta

  1. Cortar las berenjenas en láminas y, luego, en finas tiras. No hace falta pelarlas. Colocá las tiras de berenjena en un recipiente con sal y dejalas reposar un rato para que "suden".
  2. Pasado ese tiempo, lavá las berenjenas con agua para quitarle todo rastro de sal y amargor. En una sartén con aceite de oliva y un diente de ajo, cociná los fideos durante unos 5 minutos o hasta que estén tiernos, sin dejar de moverlas para que se cocinen de manera uniforme.
  3. Por último, emplatá los fideos de berenjena y completá con una rica salsa de tomate (o la que más te guste), abundante queso rallado y unas hojitas frescas de albahaca para darle el toque final.
