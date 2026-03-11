11 de marzo de 2026 - 12:43

Empanadas de humita: la versión más sencilla de la receta tradicional

Estas empanadas reversionadas son una gran opción para comer en casa sin gastar dinero de más y en pocos minutos.

Por Alejo Zanabria

Las empanadas de humita son un clásico de la gastronomía argentina, especialmente en épocas de alto calor cuando el maíz fresco está en su punto. Su relleno suave y cremoso, elaborado a base de choclo, es ideal para disfrutar en cualquier ocasión.

Ingredientes

  • 12 tapas de empanadas.
  • 4 choclos frescos.
  • 1 cebolla mediana.
  • 1 pimiento rojo.
  • 1 trozo de manteca.
  • 1 taza de leche.
  • 2 cucharadas de harina de maíz.
  • 100 g de queso rallado (preferentemente de sabor suave).
  • Sal, pimienta y nuez moscada al gusto.
  • Aceite de oliva.
Paso a paso para hacer estas empanadas

  1. Limpia los choclos y desgránalos, separando los granos de las mazorcas. Para hacerlo, puedes utilizar un cuchillo afilado y deslizarlo a lo largo de la mazorca para extraer los granos fácilmente.
  2. Pica finamente la cebolla y el pimiento rojo. En una sartén grande, derrite la manteca junto con un chorrito de aceite de oliva. Sofríe la cebolla y el pimiento hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
  3. Añade los granos de choclo a la sartén con los vegetales y cocina por unos minutos. Agrega la harina de maíz y mezcla bien para que se incorpore a los ingredientes. A continuación, vierte la leche lentamente mientras sigues revolviendo, hasta obtener una mezcla espesa y cremosa.
  4. Añade el queso rallado a la mezcla y revuelve hasta que se derrita completamente. Condimenta con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Retira del fuego y deja enfriar.
  5. Coloca una cucharada generosa de relleno en el centro de cada tapa de empanada. Humedece los bordes con agua, cierra las empanadas y haz un repulgue para sellarlas bien.
  6. Podes freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas o cocinarlas en el horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
