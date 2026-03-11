Empanadas de humita: la versión más sencilla de la receta tradicional

Las empanadas de humita son un clásico de la gastronomía argentina, especialmente en épocas de alto calor cuando el maíz fresco está en su punto. Su relleno suave y cremoso, elaborado a base de choclo, es ideal para disfrutar en cualquier ocasión.
Estas empanadas reversionadas son una gran opción para comer en casa sin gastar dinero de más y en pocos minutos.
