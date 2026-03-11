Qué significa no poder dormir si la puerta del placard está abierta, según la psicología

Explorar las razones detrás de nuestras conductas nocturnas nos permite comprender la complejidad de la mente humana.

Para muchos, verificar que la puerta del placard esté perfectamente cerrada es un ritual automático antes de apagar la luz para dormir. Para otros, ver una rendija oscura en el placard es el pasaporte directo al insomnio o a una sensación de vulnerabilidad inexplicable.

Aunque parezca una manía infantil, este fenómeno tiene raíces profundas en nuestra psicología evolutiva y en el funcionamiento de nuestro sistema de alerta.

Qué dice la psicología sobre este hábito Desde una perspectiva científica, la inquietud ante una puerta de armario abierta no es una "locura", sino una respuesta de hipervigilancia. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no necesariamente para estar relajado.

Cuando vemos un espacio oscuro y semiabierto, se activa lo que los psicólogos llaman "procesamiento de incertidumbre". El cerebro detesta los vacíos de información. Una puerta abierta crea un espacio de "negrura" donde el contraste visual es nulo.

cerrar la puerta del placard antes de dormir Al no poder procesar qué hay dentro, la amígdala —el centro del miedo en el cerebro— asume el peor escenario posible como mecanismo de defensa. No es que creas en "monstruos", es que tu sistema nervioso detecta un escondite potencial para un depredador, una herencia directa de nuestros ancestros que dormían en cuevas.

Por otro lado, el Dr. Samuel Dunkell, pionero en la investigación de las posiciones al dormir y el entorno del sueño, sugiere que el espacio donde descansamos es una extensión de nuestra psique. En su obra y entrevistas referenciadas en portales como Sleep Foundation, se menciona cómo la seguridad percibida del perímetro es vital para alcanzar las fases de sueño profundo. La clasificación de expertos en higiene del sueño y psicología conductual Atavismo evolutivo : la necesidad de controlar el entorno para evitar ataques sorpresa durante el estado de indefensión que supone el sueño.

: la necesidad de controlar el entorno para evitar ataques sorpresa durante el estado de indefensión que supone el sueño. Control de la ansiedad : el acto de cerrar la puerta funciona como un "cierre cognitivo". Si el entorno está ordenado y cerrado, el cerebro interpreta que el día ha terminado y es seguro bajar la guardia.

: el acto de cerrar la puerta funciona como un "cierre cognitivo". Si el entorno está ordenado y cerrado, el cerebro interpreta que el día ha terminado y es seguro bajar la guardia. Pareidolia y proyecciones: en la penumbra, el cerebro intenta dar forma a lo que no ve. Una manga de camisa colgando puede transformarse visualmente en una figura humana, disparando niveles de cortisol que anulan el sueño. El descanso no es solo un proceso biológico, es un estado mental que requiere, ante todo, la certeza absoluta de que nada extraño habita en las sombras de nuestro propio hogar.