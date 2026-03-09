Qué son los shocks hipnóticos: la razón por la que sentís que te caés justo antes de dormir

El mioclono hipnótico afecta a casi el 70% de la población y ocurre por un desajuste temporal entre el sistema que nos mantiene alerta y el que induce el sueño.

¿Sentís que te caes cuando estás a punto de dormir? La ciencia lo explica.

Cerrar los ojos y empezar a relajarse suele ser el preámbulo de un descanso reparador, hasta que una sacudida involuntaria sacude todo el cuerpo. Este fenómeno, conocido como mioclono hipnótico, suele venir acompañado de una vívida sensación de caída que interrumpe la transición hacia un dormir ligero de forma repentina.

A pesar de la taquicardia y el susto inicial, los especialistas en medicina del sueño aseguran que se trata de un evento fisiológico benigno. No representa un síntoma de daño cerebral ni de enfermedades neurodegenerativas, sino que es simplemente una manifestación de la compleja dinámica neurofisiológica del sistema nervioso central en su etapa inicial.

image El cortocircuito entre la vigilia y el descanso profundo La transición de estar despierto a dormir no funciona como un interruptor instantáneo, sino como un traspaso gradual gestionado por la formación reticular en el tronco encefálico. Durante esta fase, el núcleo preóptico ventrolateral intenta tomar el control para inducir el sueño, mientras el sistema activador residual aún emite descargas excitatorias. Cuando estas neuronas escapan al control inhibitorio durante el intercambio, se produce esa rápida contracción muscular involuntaria.

La famosa sensación de tropezar o caer al vacío tiene una explicación sensorial lógica. El sistema vestibular, encargado del equilibrio, interpreta erróneamente la relajación muscular repentina que ocurre cuando la conciencia se desconecta del entorno. Al perder la referencia del suelo, el cerebro traduce esa flacidez muscular como una caída inminente, disparando una reacción de alerta defensiva.

image Hábitos que ayudan a disminuir estos episodios al dormir Aunque es un proceso natural, ciertos hábitos modernos pueden intensificar estos espasmos. Un sistema nervioso hiperestimulado tiene mayores dificultades para desconectarse de forma fluida de la realidad externa. El consumo excesivo de cafeína o nicotina durante la tarde mantiene al cerebro en un estado de alerta química que sabotea los mecanismos de relajación, favoreciendo la aparición de estos chispazos eléctricos.

Existen señales claras para identificar cuándo estos espasmos dejan de ser una anécdota y requieren atención profesional. Es fundamental consultar a un especialista si las sacudidas son tan violentas que provocan insomnio crónico o si existen sospechas de otros trastornos rítmicos. image Para mejorar la higiene del sueño y reducir la frecuencia de estos shocks, los expertos recomiendan: Mantener horarios de sueño regulares todos los días.

Reducir el consumo de estimulantes después del mediodía.

Realizar actividades de relajación o meditación antes de acostarse.

Evitar el ejercicio físico intenso cerca de la hora de dormir.