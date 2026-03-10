10 de marzo de 2026 - 18:05

Tené lista la cena en 10 minutos: 5 recetas fáciles, livianas y sin harinas para cocinar en casa

Cinco que permiten resolver la cena en pocos minutos, con ingredientes que casi siempre están en casa y sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

revuelto de zapallitos y huevo.
Por Daniela Leiva

Llegar a casa a la noche con hambre y pocas ganas de cocinar es una escena bastante común. Después de un día largo de trabajo, estudio o actividades, la cena suele resolverse con lo primero que aparece en la heladera. Sin embargo, con algunos ingredientes simples se pueden preparar platos rápidos, livianos y sin harinas en apenas unos minutos.

La clave está en elegir preparaciones prácticas que no requieran demasiados pasos ni largas cocciones. Los huevos, las verduras, el queso o el atún suelen ser aliados perfectos para este tipo de comidas: aportan proteínas, sacian y permiten armar platos completos sin necesidad de usar harinas o masas.

Además, muchas de estas recetas se preparan en una sola sartén o en pocos minutos al horno, lo que también simplifica la limpieza posterior. Con un poco de organización y algunos básicos en la heladera, es posible tener una cena casera lista en menos de diez minutos.

1. Omelette de queso y tomate

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 tomate chico
  • 40 g de queso cremoso o mozzarella
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharadita de aceite o manteca

Paso a paso

  1. Batí los huevos en un bowl con una pizca de sal y pimienta.
  2. En una sartén antiadherente colocá el aceite o la manteca y volcá los huevos batidos. Cociná a fuego medio.
  3. Cuando empiece a coagular, agregá el tomate cortado en cubitos y el queso. Dobla el omelette por la mitad y cociná un minuto más hasta que el queso se derrita.
    Homelette de queso y tomate

2. Revuelto rápido de zapallito y huevo

Ingredientes

  • 1 zapallito
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de cebolla picada
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  1. Cortá el zapallito en cubos pequeños para que se cocine más rápido.
  2. En una sartén con un chorrito de aceite salteá la cebolla durante un minuto. Sumá el zapallito y cociná unos 3 o 4 minutos hasta que esté tierno.
  3. Agregá los huevos apenas batidos, salpimentá y revolvé suavemente hasta que el huevo esté cocido.
    revuelto de zapallitos y huevo

3. Atún con palta y limón

Ingredientes

  • 1 lata de atún al natural
  • 1 palta madura
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta
  • Un chorrito de aceite de oliva

Paso a paso

  1. Escurrí bien el atún y colocálo en un bowl.
  2. Cortá la palta en cubos y agregala al atún. Condimentá con jugo de limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  3. Mezclá suavemente y serví. Es una cena fresca, liviana y muy saciante.
    atun con palta

4. Champiñones salteados con huevo

Ingredientes

  • 150 g de champiñones frescos
  • 2 huevos
  • 1 diente de ajo
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva
  • Paso a paso
  1. Limpia los champiñones con un paño o papel de cocina y cortalos en láminas.
  2. En una sartén con un poco de aceite salteá el ajo picado durante unos segundos. Agregá los champiñones y cocinalos a fuego fuerte hasta que pierdan su líquido.
  3. Sumá los huevos y revolvé hasta que estén cocidos. Condimentá con sal y pimienta.
    champignones

5. Provoleta rápida con tomate

Ingredientes

  • 2 rodajas de queso provolone
  • 1 tomate
  • Orégano
  • Pimienta
  • Un chorrito de aceite de oliva

Paso a paso

  1. Colocá las rodajas de provolone en una sartén antiadherente caliente.
  2. Cociná a fuego medio hasta que el queso empiece a dorarse y formar una costra.
  3. Dalo vuelta con cuidado, agregá el tomate en rodajas por encima y condimentá con orégano, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  4. Cociná uno o dos minutos más y serví caliente.
    provoleta con queso
