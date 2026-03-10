Tené lista la cena en 10 minutos: 5 recetas fáciles, livianas y sin harinas para cocinar en casa

Cinco que permiten resolver la cena en pocos minutos, con ingredientes que casi siempre están en casa y sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

Llegar a casa a la noche con hambre y pocas ganas de cocinar es una escena bastante común. Después de un día largo de trabajo, estudio o actividades, la cena suele resolverse con lo primero que aparece en la heladera. Sin embargo, con algunos ingredientes simples se pueden preparar platos rápidos, livianos y sin harinas en apenas unos minutos.

La clave está en elegir preparaciones prácticas que no requieran demasiados pasos ni largas cocciones. Los huevos, las verduras, el queso o el atún suelen ser aliados perfectos para este tipo de comidas: aportan proteínas, sacian y permiten armar platos completos sin necesidad de usar harinas o masas.

Además, muchas de estas recetas se preparan en una sola sartén o en pocos minutos al horno, lo que también simplifica la limpieza posterior. Con un poco de organización y algunos básicos en la heladera, es posible tener una cena casera lista en menos de diez minutos.

1. Omelette de queso y tomate Ingredientes 2 huevos

1 tomate chico

40 g de queso cremoso o mozzarella

Sal y pimienta

1 cucharadita de aceite o manteca Paso a paso Batí los huevos en un bowl con una pizca de sal y pimienta. En una sartén antiadherente colocá el aceite o la manteca y volcá los huevos batidos. Cociná a fuego medio. Cuando empiece a coagular, agregá el tomate cortado en cubitos y el queso. Dobla el omelette por la mitad y cociná un minuto más hasta que el queso se derrita. Homelette de queso y tomate 2. Revuelto rápido de zapallito y huevo Ingredientes 1 zapallito

2 huevos

1 cucharada de cebolla picada

Sal y pimienta

Aceite de oliva Paso a paso Cortá el zapallito en cubos pequeños para que se cocine más rápido. En una sartén con un chorrito de aceite salteá la cebolla durante un minuto. Sumá el zapallito y cociná unos 3 o 4 minutos hasta que esté tierno. Agregá los huevos apenas batidos, salpimentá y revolvé suavemente hasta que el huevo esté cocido. revuelto de zapallitos y huevo 3. Atún con palta y limón Ingredientes 1 lata de atún al natural

1 palta madura

Jugo de 1/2 limón

Sal y pimienta

Un chorrito de aceite de oliva Paso a paso Escurrí bien el atún y colocálo en un bowl. Cortá la palta en cubos y agregala al atún. Condimentá con jugo de limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Mezclá suavemente y serví. Es una cena fresca, liviana y muy saciante. atun con palta 4. Champiñones salteados con huevo Ingredientes 150 g de champiñones frescos

2 huevos

1 diente de ajo

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso Limpia los champiñones con un paño o papel de cocina y cortalos en láminas. En una sartén con un poco de aceite salteá el ajo picado durante unos segundos. Agregá los champiñones y cocinalos a fuego fuerte hasta que pierdan su líquido. Sumá los huevos y revolvé hasta que estén cocidos. Condimentá con sal y pimienta. champignones 5. Provoleta rápida con tomate Ingredientes 2 rodajas de queso provolone

1 tomate

Orégano

Pimienta

Un chorrito de aceite de oliva Paso a paso Colocá las rodajas de provolone en una sartén antiadherente caliente. Cociná a fuego medio hasta que el queso empiece a dorarse y formar una costra. Dalo vuelta con cuidado, agregá el tomate en rodajas por encima y condimentá con orégano, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Cociná uno o dos minutos más y serví caliente. provoleta con queso