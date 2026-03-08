8 de marzo de 2026 - 09:39

Escapada ideal para jubilados: el pueblo bonaerense a 130 km del Obelisco que enamora con recetas criollas

Este destino a pocas horas del Obelisco ofrece inmersión total en la cultura del campo con paradas obligadas como Don Lalo y La Paz Chica sobre la ruta 205.

Roque Pérez, el destino ideal para jubilados.

Por Sofía Serelli

Roque Pérez se consolidó como un destino imperdible para jubilados que buscan una escapada auténtica a solo 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de las propuestas masivas, este pueblo bonaerense invita a un viaje en el tiempo a través de sus históricos almacenes de campo y recetas criollas heredadas.

El auge de este punto en el mapa no es casualidad; responde a una tendencia imparable de turismo rural que busca conectar con lo local. En Roque Pérez, la experiencia no se limita a sentarse a comer, sino a habitar espacios que conservan la esencia de la pampa argentina mediante sus historias y paisajes abiertos.

image

El corazón de los almacenes y el sabor de la memoria

Los almacenes de campo son los verdaderos protagonistas de la escena local. Antiguamente funcionaban como centros de abastecimiento para gauchos y peones, pero hoy operan como templos donde la comida abundante y la hospitalidad son la regla. Almacén Don Lalo, La Paz Ramos Generales, La Estafeta y el Almacén San Francisco son solo algunos de los nombres que integran este circuito de museos vivos.

image

La propuesta culinaria gira en torno a lo simple y contundente: empanadas caseras, asados cocidos a fuego lento, pastas amasadas a mano y guisos que remiten directamente a la infancia. Todo se elabora con productos de la región, lo que fortalece el vínculo entre el productor local y el visitante que busca sabores reales en platos que conservan su memoria.

El éxito de este modelo radica en la preservación del patrimonio como un activo económico y emocional. A diferencia de otros polos gastronómicos que apuestan por la modernización estética, Roque Pérez decidió mantener sus mostradores de madera originales, estanterías antiguas y botellas añejas. Este mecanismo de preservación activa genera un impacto en el turista urbano; la sensación de estabilidad y calma que otorga lo inmutable frente al caos constante de la ciudad. Al no realizar inversiones invasivas, el pueblo utiliza su propio pasado para diversificar la oferta turística sin perder su identidad comunitaria.

image

Historia, cultura y cómo llegar a la joya bonaerense

Más allá de la mesa, el pueblo tiene un fuerte anclaje histórico al ser el lugar de nacimiento de Juan Domingo Perón, un dato que atrae a quienes disfrutan del turismo cultural. Sus calles de edificios bajos y plazas tranquilas mantienen el ritmo pausado del interior, donde el encuentro cara a cara todavía es la base de la vida social y se celebra en ferias y eventos tradicionales.

image

Llegar a Roque Pérez es sencillo por la Ruta Nacional 205, el mismo camino que conecta Ezeiza con Cañuelas. El trayecto permite una transición gradual hacia el paisaje pampeano de horizontes largos y campos abiertos, preparando al viajero para una inmersión en la tranquilidad. El crecimiento del turismo de cercanía en la provincia encontró en este lugar un ejemplo de cómo la historia, el paisaje y la cultura gastronómica pueden convivir para ofrecer un descanso genuino.

