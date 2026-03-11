11 de marzo de 2026 - 10:42

Torta de ricota con masa crocante: la receta casera que se hace con ingredientes básicos

Entre las recetas de comida dulce más elegidas, esta torta combina ingredientes simples para lograr una masa crocante y relleno cremoso.

Recetas
Por Ignacio Alvarado

Tené lista la cena en 10 minutos: 5 recetas fáciles, livianas y sin harinas para cocinar en casa
Lo interesante de estas recetas tradicionales es que no requieren técnicas complejas. Con ingredientes básicos que suelen estar en la cocina, podés preparar una comida dulce que parece salida de una panadería. Además, el contraste entre la masa dorada y el relleno de ricota es lo que vuelve tan especial a estas recetas.

image

Otro punto fuerte de esta comida es su versatilidad. Muchas recetas permiten sumar ralladura de limón, vainilla o incluso frutas secas para darle personalidad. Pero incluso en su versión más simple, los ingredientes clásicos logran un equilibrio perfecto entre dulzor, textura y aroma.

En la cocina argentina, este tipo de comida forma parte de las recetas familiares que pasan de generación en generación. Con pocos ingredientes y un proceso sencillo, es posible lograr una torta casera con sabor auténtico y textura perfecta.

Ingredientes (8 porciones)

Para preparar estas recetas de comida dulce necesitás pocos ingredientes, algo que vuelve esta torta muy práctica.

Para la masa:

  • 250 g de harina común

  • 120 g de manteca fría

  • 80 g de azúcar

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Para el relleno:

  • 500 g de ricota fresca

  • 120 g de azúcar

  • 2 huevos

  • Ralladura de 1 limón

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

    image

Estos ingredientes forman la base de muchas recetas clásicas de comida dulce.

Paso a paso

  • Precalentá el horno a 180 °C y engrasá un molde de torta. Este paso es clave para que la comida no se pegue durante la cocción en estas recetas.

  • Prepará la masa. En un bowl mezclá la harina, el azúcar y el polvo de hornear. Sumá la manteca fría en cubos y trabajá los ingredientes hasta formar un arenado.

  • Agregá el huevo y uní la masa hasta formar un bollo. En estas recetas, lo ideal es no amasar demasiado para mantener la textura crocante.

  • Prepará el relleno. En otro bowl mezclá la ricota, el azúcar, los huevos, la vainilla y la ralladura de limón. Integrá bien todos los ingredientes.

  • Armá la torta. Colocá la masa en el molde, agregá el relleno y llevá al horno durante 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

El resultado es una comida dulce clásica con textura crocante y relleno suave. Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede lograr una torta casera deliciosa, perfecta para compartir.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 9 al 13 de marzo

Papas al horno con mostaza y miel: la receta casera que queda crocante por fuera y suave por dentro

Escapada ideal para jubilados: el pueblo bonaerense a 130 km del Obelisco que enamora con recetas criollas

Cómo hacer budín de coco con crumble: la receta para que quede húmedo por dentro y crocante por fuera