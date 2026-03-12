12 de marzo de 2026 - 13:58

Cómo hacer leche horneada: la receta española que podés hacer en minutos con ingredientes de tu cocina

La leche frita es un postre tradicional de la cocina española que suele llevar una preparación cremosa, pero existe una versión más saludable que es la leche horneada.

leche horneada receta
Por Daniela Leiva

La leche frita es un postre tradicional de la cocina española que suele llevar una preparación cremosa, luego se corta en cuadrados, se pasa por harina y huevo y finalmente se fríe. El resultado es delicioso, pero también bastante pesado.

Por eso, en muchas cocinas caseras empezó a circular una versión más fácil y saludable: en lugar de freír, la preparación se lleva al horno o a la freidora de aire. El resultado mantiene la esencia del postre original, por dentro queda una textura suave y cremosa, mientras que por fuera se forma una capa dorada muy tentadora.

Es un postre ideal para servir después de una comida o para acompañar la merienda con un café o unos mates. También puede espolvorearse con un poco de azúcar o canela al momento de servir, si se quiere darle un toque extra de sabor.

Ingredientes para la receta

  • 500 ml de leche
  • 2 yemas de huevo
  • 60 g de azúcar
  • 50 g de maicena
  • 1 cucharadita de extracto o esencia de vainilla (opcional)
  • 1 huevo extra para pincelar (opcional, para dorar mejor)
    leche horneada

El paso a paso para hacer la versión liviana de la tradicional leche frita

  1. En una olla o cacerola chica colocá la leche, las yemas, el azúcar, la maicena y la esencia de vainilla. Mezclá bien con un batidor de mano o cuchara para que todos los ingredientes se integren y no queden grumos.
  2. Llevá la cacerola a fuego medio y comenzá a revolver de forma constante. Es importante no dejar de mezclar para evitar que la preparación se pegue o se formen grumos.
  3. Cuando la leche empiece a calentarse, bajá el fuego a medio-bajo y continuá revolviendo. Poco a poco la mezcla comenzará a espesar gracias a la maicena. Este proceso suele tardar alrededor de cinco minutos. El punto ideal es cuando se forma una crema espesa y uniforme.
  4. Una vez lista, volcá la preparación en un recipiente o fuente chica. Podés usar un molde rectangular o cuadrado para que después sea más fácil cortar las porciones.
  5. Cubrí la superficie con film o papel film en contacto con la crema para evitar que se forme una película seca.
  6. Llevá el recipiente a la heladera durante al menos dos horas, hasta que la mezcla esté completamente firme.
  7. Cuando esté bien fría, desmoldá o cortá la preparación en cuadrados o rectángulos.
  8. Colocá las porciones en una placa para horno y, si querés que queden más doradas, pincelalas suavemente con huevo batido.
  9. Llevá al horno precalentado a 180°C durante unos 15 minutos, o hasta que la superficie se vea dorada. También se puede hacer en freidora de aire (air fryer) a la misma temperatura.
  10. Dejá entibiar unos minutos antes de servir. El resultado es un postre suave por dentro, dorado por fuera y muy fácil de preparar en casa.
