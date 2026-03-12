La rutina de ejercicios de 20 minutos que recomiendan los expertos para ganar fuerza sin ir al gimnasio

El entrenamiento de 20 minutos para fortalecer y ganar musculatura en casa se perfila como una alternativa eficaz y accesible, según GQ. Este método cuenta con la validación de Colin Pasque , especialista en fuerza, movilidad y calidad de vida, así como de Quinn Esezte , entrenador reconocido en el ámbito del fitness funcional.

Ambos colaboraron en el diseño de una rutina que aprovecha las pesas rusas (kettlebells) y movimientos funcionales para brindar resultados sólidos, tanto para principiantes como para personas con experiencia previa.

La visión de Colin Pasque y Quinn Esezte está centrada en el trabajo integral del cuerpo . De acuerdo con GQ, ambos expertos consideran que las rutinas que involucran varios grupos musculares permiten obtener más beneficios en menos tiempo.

Sus clientes no solo logran aumento de la masa muscular, sino que también experimentan mejoras en movilidad y fuerza funcional, elementos esenciales para un estado físico saludable y sostenible.

El método evita ejercicios aislados , priorizando aquellos que requieren la coordinación de diferentes músculos simultáneamente. Este enfoque multiplica la eficiencia del entrenamiento corto, permitiendo que cada movimiento cuente y reduciendo la posibilidad de lesiones al promover un desarrollo equilibrado.

Estructura del circuito y opciones de ejecución

El circuito diseñado por Pasque y Esezte ofrece flexibilidad para la adaptación personal. GQ España detalla dos alternativas para ejecutar la rutina:

Completar cuatro series de cada ejercicio con el número indicado de repeticiones. Programar un cronómetro durante 20 minutos y realizar el mayor número posible de vueltas al circuito en ese tiempo.

Esta versatilidad permite que tanto quienes se inician como quienes tienen mayor experiencia ajusten la carga, la intensidad y el volumen según sus necesidades y objetivos específicos, lo que fomenta la progresión y el reto continuo.

Embed - Try This 20 minute, Single KB Workout With Me

Ejercicios incluidos en la rutina de 20 minutos

La selección de movimientos realizada por los entrenadores apunta al máximo reclutamiento muscular y la funcionalidad. Según GQ, el circuito recomendado incluye:

High pull con rodillas en el suelo y kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Este ejercicio activa la cadena posterior y mejora la estabilidad central.

con rodillas en el suelo y kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Este ejercicio activa la cadena posterior y mejora la estabilidad central. Cleans alternos con kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Favorece la coordinación y la fuerza explosiva.

con kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Favorece la coordinación y la fuerza explosiva. Swing con kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Potencia el tren inferior y la zona lumbar.

con kettlebell: cuatro series de ocho repeticiones. Potencia el tren inferior y la zona lumbar. Curls : cuatro series de ocho repeticiones para el trabajo de bíceps y antebrazos.

: cuatro series de ocho repeticiones para el trabajo de bíceps y antebrazos. Patadas laterales alternas: cuatro series de ocho repeticiones, ideales para fortalecer abductores, glúteos y mejorar el equilibrio.

La rutina puede ser modificada en el número de repeticiones, peso utilizado o variante del ejercicio, especialmente para quienes se están iniciando en el entrenamiento o requieren una progresión gradual.

Embed - 1 KB, 10 minutes

Pasque y Esezte insisten en la importancia de escuchar al cuerpo y adaptar la intensidad para mantener la seguridad y la eficacia. La integración de un circuito de 20 minutos entre dos y cuatro veces por semana, como sugiere el medio, favorece la recuperación muscular y optimiza los resultados.

La propuesta consiste en combinar rutinas funcionales de fuerza con pesas rusas los lunes y jueves, dedicar martes o viernes a la movilidad y el estiramiento, y reservar sábados o domingos para repetir la rutina o practicar ejercicio cardiovascular moderado, según preferencia.