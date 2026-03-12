Un solo ingrediente elimina la maleza entre las baldosas del jardín: no es vinagre

Las malas hierbas aparecen entre las juntas de las baldosas y grietas del piso exterior. Suelen convertirse en un problema frecuente en patios, veredas y entradas de casa. Estas malezas crecen gracias a la humedad y a los restos de tierra acumulados en los espacios más pequeños. Un ingrediente común no daña la zona ni enferma el césped cercano.

Cómo cultivar perejil en casa para tenerlo fresco todo el año: una pequeña maceta es suficiente

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Aunque siempre se recurre al vinagre u otros productos fuertes para eliminarlas, existe un método más simple que utiliza un ingrediente común del hogar . El detergente para platos, combinado con agua caliente, puede ayudar a debilitar estas plantas y facilitar su eliminación.

Las juntas entre las baldosas o pequeñas grietas del jardín crean un ambiente ideal para que germinen semillas transportadas por el viento.

De forma periódica, el ingrediente debilita las plantas y facilita su retiro.

Un método casero que el sitio de Good Housekeeping recomienda consiste en preparar una mezcla de detergente para platos diluido en agua caliente.

El detergente ayuda a romper la capa protectora de las hojas de las plantas, lo que provoca que pierdan humedad y se debiliten gradualmente.

Para aplicarlo, se puede mezclar una pequeña cantidad de detergente en un recipiente con agua caliente y verter la solución directamente sobre las malas hierbas que crecen entre las baldosas.

maleza en el piso Esta fórmula casera intenta evitar los productos agresivos. WEB

Cómo aplicar el método paso a paso

El primer paso consiste en calentar agua y mezclarla con una pequeña cantidad de detergente para platos hasta formar una solución jabonosa. Luego se debe verter el líquido directamente sobre la maleza que aparece entre las separaciones del piso exterior, asegurándose de que la mezcla alcance también la base de las plantas. Después de algunas horas, las hojas comenzarán a marchitarse. En ese momento, se puede retirar fácilmente la hierba desde la raíz o repetir el proceso si fuera necesario.

Cómo evitar que vuelvan a aparecer

Eliminar las malas hierbas es solo una parte del proceso, ya que las semillas pueden volver a germinar con el tiempo si las condiciones siguen siendo favorables.

Una forma de prevenir su reaparición consiste en limpiar periódicamente las juntas del piso exterior para evitar la acumulación de tierra o residuos.

consiste en del piso exterior para evitar la acumulación de tierra o residuos. También puede resultar útil sellar las separaciones entre las baldosas o retirar pequeñas plantas apenas comienzan a crecer, antes de que desarrollen raíces más profundas.

maleza en el piso WEB

Las malas hierbas que aparecen entre las baldosas del patio pueden eliminarse con métodos simples como el detergente y el agua caliente para que no vuelvan a aparecer en poco tiempo.