11 de marzo de 2026 - 21:05

Ejercicio después de los 50 años: el entrenamiento matutino de 5 minutos que mejora la circulación

Un breve entrenamiento de solo cinco minutos por la mañana puede activar la circulación, mejorar la respiración y fortalecer el cuerpo después de los 50 años.

Al final del circuito, estos movimientos ayudan a completar los cinco minutos de actividad física.

Por Lucas Vasquez

Mantener el cuerpo activo después de los 50 años es uno de los factores más importantes para preservar la salud cardiovascular, la movilidad y la energía diaria. Sin embargo, algunas personas creen que para lograrlo necesitan largas sesiones de entrenamiento o rutinas exigentes.

Según My Personal Trainer, unos pocos minutos de movimiento a primera hora de la mañana pueden marcar una gran diferencia. Un circuito breve de ejercicios simples, realizado en apenas cinco minutos, puede ayudar a activar la circulación sanguínea y mejorar la respiración al comenzar el día.

Cómo las sentadillas activan la circulación y fortalecen las piernas

Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos para activar el cuerpo. Al trabajar los músculos de las piernas y la zona central, ayudan a estimular la circulación y mejorar la estabilidad física.

  • Para realizarlas, solo hay que separar los pies a la altura de los hombros y bajar lentamente el cuerpo como si se fuera a sentar en una silla. Es importante mantener la espalda recta y apoyar bien los talones en el suelo.
  • Realizar varias repeticiones durante 40 segundos es suficiente para comenzar a activar el flujo sanguíneo en el cuerpo y preparar los músculos para el resto de la rutina.

Por qué las lagartijas fortalecen el pecho y mejoran la respiración

Las lagartijas o flexiones de brazos ayudan a fortalecer el pecho, los brazos y los hombros. Además, al exigir control respiratorio durante el movimiento, favorecen una respiración más profunda.

  • Para quienes recién comienzan, se pueden hacer apoyando las rodillas en el suelo para reducir la intensidad. Lo importante es mantener el cuerpo alineado y descender lentamente.
  • Este ejercicio activa la parte superior del cuerpo y contribuye a mejorar la capacidad respiratoria cuando se realiza de manera controlada.

Cómo se realiza la plancha para la estabilidad y fuerza del núcleo

  • El ejercicio de tablón o plancha es conocido por fortalecer el abdomen y la zona lumbar. Mantener el cuerpo alineado mientras se sostiene el peso sobre los antebrazos ayuda a trabajar el llamado “core”.
  • Este tipo de ejercicio no intenta movimientos rápidos, sino mantener la postura durante varios segundos. Esa tensión muscular mejora la estabilidad del cuerpo y fortalece los músculos que protegen la columna.

Además, mantener la postura obliga a controlar la respiración, lo que contribuye a una mejor oxigenación del organismo.

Ascenso y descenso del suelo: movilidad y coordinación

  • Levantarse del suelo y volver a bajar es un ejercicio funcional muy útil para la movilidad general. Este movimiento trabaja piernas, brazos y coordinación al mismo tiempo.
  • Para hacerlo, se puede comenzar sentado en el suelo y luego ponerse de pie utilizando la menor cantidad de apoyo posible. Después se vuelve a bajar con control.

Pequeños saltos activan el sistema cardiovascular

Los saltos suaves o pequeños rebotes son una forma rápida de activar el sistema cardiovascular. Este movimiento aumenta el ritmo cardíaco y mejora la circulación en pocos segundos.

En personas mayores, pueden realizarse saltos muy pequeños o incluso movimientos de rebote sin despegar demasiado los pies del suelo. Lo importante es mantener el movimiento durante algunos segundos.

Un entrenamiento matutino de cinco minutos puede ser suficiente para activar el cuerpo después de los 50 años con estas diferentes disciplinas para la ejercitación.

