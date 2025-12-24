24 de diciembre de 2025 - 17:10

Fresco y sin horno: cómo hacer un delicioso y cremoso postre de vainilla, dulce de leche y coco

Un postre simple, rápido y rendidor, de esos que se convierten en favoritos sin esfuerzo y que siempre dejan a todos con ganas de una cucharada más.

postre
postre vainillas
Por Daniela Leiva

Este postre se arma en minutos, mandás a la heladera y, cuando volvés, ya está listo para ser atacado a cucharadas, sin demasiadas vueltas ni ceremonias. Ideal para esos días en los que tenés ganas de algo dulce, rico y reconfortante, pero sin ponerte a batir bizcochuelos ni ensuciar media cocina.

Lo mejor de esta receta es que combina sabores que a los argentinos les resultan muy familiares: las vainillas de toda la vida, el dulce de leche que nunca puede faltar y el coco que le da un toque distinto, fresco y tentador.

Además, es súper rendidor y se adapta a cualquier ocasión: una comida en familia, una juntada con amigos o simplemente un antojo de tarde. Otro punto a favor es que no necesitás ser experto en repostería.

Ingredientes para el postre

  • 12 vainillas
  • Coco rallado, cantidad necesaria
  • Leche, cantidad necesaria para remojar
  • 330 ml de crema para batir
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharadas de coco rallado extra
  • Un chorrito de esencia de vainilla
  • Dulce de leche colonial, cantidad necesaria
  • Garrapiñadas, para decorar
    postre vainillas

El paso a paso para preparar el postre de vainillas y coco

  1. En un bowl bien frío, colocá la crema para batir junto con el azúcar y la esencia de vainilla. Batí hasta obtener una crema firme, pero cuidando de no pasarte para que no se corte.
  2. Una vez que la crema esté lista, agregá las dos cucharadas de coco rallado y mezclá suavemente con movimientos envolventes. Reservá.
  3. En un plato hondo, colocá un poco de leche y remojá rápidamente las vainillas, apenas unos segundos, para que se humedezcan sin desarmarse.
  4. En una fuente o recipiente elegido, armá una base con las vainillas remojadas.
  5. Cubrí esa primera capa con una generosa cantidad de dulce de leche y espolvoreá con coco rallado.
  6. Agregá una capa de la crema batida y repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
  7. Decorá la superficie con más coco rallado y algunas garrapiñadas picadas para sumar textura y un toque crocante.
  8. Llevá el postre a la heladera por al menos dos horas para que tome cuerpo y esté bien fresco al momento de servir.
