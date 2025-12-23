23 de diciembre de 2025 - 13:35

Cómo hacer la salsa de vitel toné original: una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo

Recetas. Clásica, elegante y rendidora, esta salsa de vitel toné original es infaltable en la mesa de Navidad y Año Nuevo.

Cómo hacer la salsa de vitel toné original una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo (1)
Por Andrés Aguilera

La salsa de vitel toné es la clave del clásico de Navidad argentino. Cremosa, suave y con ese equilibrio justo entre anchoas, atún y alcaparras, define al plato y marca la diferencia entre un vitel toné correcto y uno inolvidable. Esta es una de esas recetas originales, fácil de hacer en casa y perfecta para preparar con anticipación.

Leé además

ni en 24° ni en 22°: en que temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Ni en 24° ni en 22°: en qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Por Andrés Aguilera
Torta casera con recetas simples, comida rápida y ingredientes accesibles.

Torta de manzana en sartén: sin horno, lista en pocos minutos y con pocos ingredientes

Por Ignacio Alvarado

Ingredientes necesarios

  • 1 taza de mayonesa (casera o de buena calidad)

  • 1 lata de atún al natural, bien escurrido

  • 3 filetes de anchoa

  • 1 cucharada de alcaparras

  • ½ taza de caldo (de la cocción de la carne)

  • Jugo de ½ limón

  • Pimienta blanca, a gusto

(Opcional tradicional: 1 cucharada de crema para una textura más suave.)

Cómo hacer la salsa de vitel toné original una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo (3)

Paso a paso de la salsa de vitel toné

  • Colocá en la licuadora o procesadora la mayonesa, el atún escurrido y los filetes de anchoa, que aportan el sabor característico.

  • Sumá las alcaparras y el jugo de limón, que equilibran la cremosidad con un toque ácido y fresco.

  • Agregá el caldo de a poco, procesando hasta lograr una salsa lisa, fluida y sin grumos. La cantidad de caldo depende de la textura buscada.

  • Probá y ajustá con pimienta blanca, evitando agregar sal, ya que las anchoas y alcaparras aportan suficiente sazón.

  • Si querés una salsa más delicada, incorporá una cucharada de crema y procesá unos segundos más.

La salsa debe quedar sedosa, untuosa y fácil de napar, sin resultar pesada.

Cómo hacer la salsa de vitel toné original una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo (2)

Consejos para que salga perfecta

  • Usá anchoas de buena calidad, son claves para el sabor auténtico.

  • No te excedas con el limón, debe realzar y no tapar el gusto del atún.

  • Procesá bien para que no queden trocitos y la textura sea completamente cremosa.

  • Dejala reposar en heladera, al menos una hora, para que los sabores se integren.

Cómo usarla y conservarla

La salsa de vitel toné se sirve fría, cubriendo fetas finas de peceto bien frío. Se conserva hasta 3 días en heladera, tapada, y conviene sacarla unos minutos antes de servir para que esté bien cremosa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las mejores 50 frases cortas, originales y sentidas para dedicar y enviar esta navidad

Las mejores 50 frases cortas, originales y sentidas para dedicar y enviar esta Navidad

Por Daniela Leiva
Existen cinco lenguajes a través de los cuales se comunica el cariño: palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico.

La importancia de saber interpretar los lenguajes del amor para hacer un buen regalo de Navidad

Por Bernarda García Centurión
Descubrí lo que la psicología revela sobre quienes prefieren un árbol de navidad blanco.

Según la psicología, las personas que arman un árbol de Navidad blanco comparten 7 características únicas

La decisión en Navidad de la Familia Real de España sorprendió al mundo.

La decisión navideña de la Casa real de España que sorprende al mundo

Por Agustín Zamora