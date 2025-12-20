Durante el verano argentino, el aire acondicionado se convierte en uno de los principales responsables del consumo eléctrico del hogar. Y aunque muchos creen que 22 °C o 24 °C son las temperaturas ideales, técnicos coinciden en que existe un rango más eficiente que permite ahorrar electricidad sin perder confort térmico.

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Estos son los elementos que debés quitar de tu casa para el 1 de enero, según el Feng Shui

Según estudios de eficiencia energética y recomendaciones técnicas, la temperatura más eficiente para el aire acondicionado en verano es entre 25 °C y 26 °C .

Cada grado que se baja por debajo de ese rango incrementa el consumo eléctrico entre 5% y 7% , especialmente en equipos no Inverter .

disminuir la diferencia térmica con el exterior.

reducir el esfuerzo del compresor,

Programar el aire a 22 °C obliga al equipo a trabajar casi siempre a máxima potencia, sobre todo cuando afuera hay más de 35 °C.

Ni en 24° ni en 22° en qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad (3)

Esto genera:

mayor tiempo de funcionamiento continuo,

más desgaste del compresor,

consumo eléctrico elevado.

Incluso 24 °C, aunque más moderado, sigue siendo menos eficiente que 25–26 °C, sobre todo en ambientes mal aislados o con mucha entrada de calor solar.

El rol de la humedad y la sensación térmica

Los especialistas aclaran que no todo es temperatura.

En muchas regiones del país, la humedad es la principal causa del malestar térmico.

Por eso recomiendan:

usar el modo Dry en días húmedos,

combinar aire a 25–26 °C con ventilador de techo,

evitar bajar la temperatura solo para “sentir frío”.

Reducir la humedad mejora el confort sin necesidad de enfriar de más.

Ni en 24° ni en 22° en qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad (1)

Diferencias entre aire Inverter y tradicional

En equipos Inverter, mantener una temperatura estable de 25 °C suele ser más eficiente que apagar y prender el equipo.

En equipos tradicionales, en cambio, bajar mucho la temperatura hace que el compresor arranque y se detenga constantemente, aumentando el consumo.

En ambos casos, los técnicos coinciden: la temperatura ideal sigue siendo la misma.

Recomendaciones clave para gastar menos

Los expertos sugieren:

Configurar el aire entre 25 y 26 °C .

Cerrar puertas, ventanas y cortinas.

Limpiar los filtros cada 15 a 20 días .

Usar modo Sleep por la noche.

Evitar fuentes internas de calor (horno, plancha).

Estas prácticas pueden reducir el consumo del aire acondicionado entre 20% y 30% durante el verano.