Ni en 24° ni en 22°: en qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Durante el verano argentino, el aire acondicionado se convierte en uno de los principales responsables del consumo eléctrico del hogar. Y aunque muchos creen que 22 °C o 24 °C son las temperaturas ideales, técnicos coinciden en que existe un rango más eficiente que permite ahorrar electricidad sin perder confort térmico.
La temperatura que más conviene para ahorrar
Según estudios de eficiencia energética y recomendaciones técnicas, la temperatura más eficiente para el aire acondicionado en verano es entre 25 °C y 26 °C.
mantener una sensación térmica confortable,
reducir el esfuerzo del compresor,
evitar picos de consumo innecesarios,
disminuir la diferencia térmica con el exterior.
Cada grado que se baja por debajo de ese rango incrementa el consumo eléctrico entre 5% y 7%, especialmente en equipos no Inverter.
Por qué 22 °C y 24 °C gastan más
Programar el aire a 22 °C obliga al equipo a trabajar casi siempre a máxima potencia, sobre todo cuando afuera hay más de 35 °C.
Esto genera:
mayor tiempo de funcionamiento continuo,
más desgaste del compresor,
consumo eléctrico elevado.
Incluso 24 °C, aunque más moderado, sigue siendo menos eficiente que 25–26 °C, sobre todo en ambientes mal aislados o con mucha entrada de calor solar.
El rol de la humedad y la sensación térmica
Los especialistas aclaran que no todo es temperatura.
En muchas regiones del país, la humedad es la principal causa del malestar térmico.
Por eso recomiendan:
usar el modo Dry en días húmedos,
combinar aire a 25–26 °C con ventilador de techo,
evitar bajar la temperatura solo para “sentir frío”.
Reducir la humedad mejora el confort sin necesidad de enfriar de más.
Diferencias entre aire Inverter y tradicional
En equipos Inverter, mantener una temperatura estable de 25 °C suele ser más eficiente que apagar y prender el equipo.
En equipos tradicionales, en cambio, bajar mucho la temperatura hace que el compresor arranque y se detenga constantemente, aumentando el consumo.
En ambos casos, los técnicos coinciden: la temperatura ideal sigue siendo la misma.
Recomendaciones clave para gastar menos
Los expertos sugieren:
Configurar el aire entre 25 y 26 °C.
Cerrar puertas, ventanas y cortinas.
Limpiar los filtros cada 15 a 20 días.
Usar modo Sleep por la noche.
Evitar fuentes internas de calor (horno, plancha).
Estas prácticas pueden reducir el consumo del aire acondicionado entre 20% y 30% durante el verano.