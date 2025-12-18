18 de diciembre de 2025 - 08:10

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Un simple truco de reciclaje convierte blísteres vacíos en aliados del hogar para mejorar la organización.

Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Para qué sirven los cepillos de dientes viejos: 3 usos domésticos que casi nadie conoce

Para qué sirven los cepillos de dientes viejos: 3 usos domésticos que casi nadie conoce

Por Ignacio Alvarado
Con pocos pasos, podrás darle otra vida a este objeto. 

Reciclaje: el nuevo uso de un mouse antiguo, que te resuelve el regalo de Navidad

Por Alejo Zanabria

Cada vez más personas eligen conservarlos al detectar que, con un simple truco, pueden resolver problemas cotidianos de organización. Fabricados para proteger comprimidos, los blísteres son livianos, durables y fáciles de adaptar a distintos usos prácticos.

image
Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Diferentes usos para darle a los blísters de pastillas que tenes en tu hogar

Uno de los usos más valorados es como organizador de objetos pequeños. Tornillos, clavos, arandelas, alfileres o agujas encuentran en cada cavidad un espacio ideal. Este sistema evita pérdidas y facilita la clasificación, algo clave en cualquier hogar donde abundan elementos diminutos difíciles de ordenar.

Otro uso muy extendido dentro del reciclaje es para dosificar productos. Los blísteres sirven para separar porciones de pegamento, pintura, crema, jabón o incluso semillas para huerta. Gracias a su formato, permiten controlar cantidades y mantener el orden, aplicando un truco simple pero eficiente.

image
Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Además, muchas personas los reutilizan como protector de superficies delicadas. Colocados debajo de patas de muebles pequeños, adornos o electrodomésticos livianos, ayudan a evitar rayones y deslizamientos. Este uso práctico convierte un residuo en una solución funcional para el hogar.

En el ámbito creativo, los blísteres vacíos también se emplean como moldes para manualidades, resina, yeso o pintura. Cada compartimento funciona como base para pequeñas creaciones, reforzando la idea de que el reciclaje puede ser útil y creativo al mismo tiempo.

Guardar blísteres de pastillas vacíos es un truco sencillo que no requiere inversión ni esfuerzo extra. Incorporarlos a la dinámica del hogar mejora la organización, reduce residuos y demuestra que, muchas veces, lo que parece basura puede convertirse en una herramienta clave.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclaje: guarda los platos plasticos descartables y convertilos en un hermoso adorno de navidad

Reciclaje: guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Para qué sirven las tapas metálicas de frascos: 3 usos reales que pocos aprovechan

Por Ignacio Alvarado
Corbatas; conocé todos los tips para guardarlas

No las tires: cómo reciclar esas corbatas que ya no usas para transformarlas en tu casa de manera sencilla

Por Redacción
Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

No los tires: el uso práctico de los broches de ropa viejos que resuelve un problema común en casa

Por Ignacio Alvarado