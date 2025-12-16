16 de diciembre de 2025 - 11:28

No los tires: el uso práctico de los broches de ropa viejos que resuelve un problema común en casa

Un truco de reciclaje transforma broches de ropa en una solución simple para el hogar y mejora la organización diaria.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares, los broches de ropa viejos se acumulan en cajones cuando ya no ajustan bien o perdieron fuerza. Sin embargo, lejos de ser un descarte, estos objetos pueden reutilizarse con un simple truco de reciclaje que soluciona un problema muy común: el desorden de cables y enchufes.

Especialistas en organización del hogar explican que los cargadores de celulares, auriculares y alargues suelen enredarse porque no tienen un sistema de guardado práctico. Ahí es donde los broches entran en juego. Su sistema de presión permite sujetar cables sin dañarlos, manteniéndolos enrollados y ordenados.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organizaci&oacute;n del hogar.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

El truco con broches que ordena cables en segundos

El método es simple: tomá un broche de ropa limpio y en buen estado, enrollá el cable formando un círculo y ajustalo con el broche en el centro. De esta manera, el cable queda firme, no se enreda y es fácil de identificar. Este truco funciona tanto para cables finos como para extensiones medianas.

Para mejorar el sistema, se pueden pintar los broches o rotularlos según el dispositivo. Así, el hogar gana orden visual y se evita perder tiempo buscando el cargador correcto.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organizaci&oacute;n del hogar.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

Más beneficios de reutilizar broches en casa

Además de ordenar cables, los broches viejos también pueden servir para cerrar bolsas de alimentos, sostener recetas en la cocina o mantener organizados papeles en un escritorio. Todos estos usos parten de la misma lógica: aplicar reciclaje funcional a objetos cotidianos.

Reutilizar broches de ropa no solo evita residuos, sino que aporta soluciones reales a problemas diarios del hogar. Un truco simple, económico y al alcance de cualquiera que demuestra que lo viejo todavía puede ser útil.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organizaci&oacute;n del hogar.

Broches reciclados aplican un truco eficaz que mejora la organización del hogar.

