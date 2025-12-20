Los 5 perfumes de hombre y los 5 de mujer que marcaron tendencia en 2025

Elegir un perfume es mucho más que un trámite; es una declaración de identidad. En 2025, la tendencia se divide entre la frescura audaz y la sofisticación dulce del estilo gourmand.
Olvidate de las fragancias de siempre. Este año, los "Oscar" del perfume y las tendencias globales coronaron a nuevos reyes del aroma. Descubrí cuáles son.
Elegir un perfume es mucho más que un trámite; es una declaración de identidad. En 2025, la tendencia se divide entre la frescura audaz y la sofisticación dulce del estilo gourmand.
El término significa "goloso" en francés y define a esas fragancias con olores dulces y apetitosos que dan ganas de morder. Si estás pensando en renovar tu fragancia o hacer un regalo inolvidable, estos son los nombres que están dominando las vidrieras y los premios internacionales.
Para las mujeres, el 2025 apuesta por la versatilidad y el carácter. Aquí el top 5:
En el mundo masculino, lo que manda es la capacidad de adaptarse a cada momento con elegancia.