Los 5 perfumes de hombre y los 5 de mujer que marcaron tendencia en 2025

Olvidate de las fragancias de siempre. Este año, los "Oscar" del perfume y las tendencias globales coronaron a nuevos reyes del aroma. Descubrí cuáles son.

Los mejores perfumes de este 2025.

Los mejores perfumes de este 2025.

Elegir un perfume es mucho más que un trámite; es una declaración de identidad. En 2025, la tendencia se divide entre la frescura audaz y la sofisticación dulce del estilo gourmand.

El término significa "goloso" en francés y define a esas fragancias con olores dulces y apetitosos que dan ganas de morder. Si estás pensando en renovar tu fragancia o hacer un regalo inolvidable, estos son los nombres que están dominando las vidrieras y los premios internacionales.

Los perfumes elegidos para ellas: Frescura y sensualidad

Para las mujeres, el 2025 apuesta por la versatilidad y el carácter. Aquí el top 5:

  • Kilian Paris Sunkissed Goddess: El gran ganador de lujo del año.
  • Kayali Vanilla Candy Rock Sugar | 42: Un favorito por su toque dulce y prestigioso.
  • Yves Saint Laurent Libre: Un símbolo de libertad que mezcla azahar y vainilla.
  • Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense: Ideal si buscás un elixir floral que irradie frescura.
  • Burberry Goddess Intense: Lidera la tendencia gourmand con su mezcla de vainillas y lavanda.

El ranking de perfumes para ellos: Fuerza y magnetismo

En el mundo masculino, lo que manda es la capacidad de adaptarse a cada momento con elegancia.

  • Tom Ford Bois Pacifique: La joya de lujo que triunfó en los premios de este año.
  • Ralph Lauren Polo ’67: Elegido como la mejor fragancia de prestigio por su sofisticación.
  • Yves Saint Laurent Myslf L’Absolu: Un aroma amaderado y moderno para el hombre contemporáneo.
  • Hugo Boss Boss Bottled Absolu: Una opción explosiva con notas de jengibre y cuero.
  • Armani Acqua di Giò Profondo: El clásico marino que se mantiene firme por su frescura natural.

