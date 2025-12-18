Si tenés guantes viejos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta espectacular idea navideña

Muchos tenemos guantes viejos, desparejados o gastados guardados en cajones sin saber qué hacer con ellos. Pero lejos de ser un descarte, pueden convertirse en un adorno navideño espectacular y lleno de encanto. Con unos pocos materiales y un poco de reciclaje, esos guantes olvidados pueden transformarse en mini muñecos decorativos, perfectos para el árbol, la chimenea o una repisa.