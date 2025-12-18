18 de diciembre de 2025 - 13:45

Si tenés guantes viejos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta espectacular idea navideña

Los guantes viejos pueden convertirse en tiernos adornos de Navidad reciclados. Una idea de reciclaje, económica y perfecta para decorar tu casa.

Reciclaje para Navidad

Por Andrés Aguilera

Muchos tenemos guantes viejos, desparejados o gastados guardados en cajones sin saber qué hacer con ellos. Pero lejos de ser un descarte, pueden convertirse en un adorno navideño espectacular y lleno de encanto. Con unos pocos materiales y un poco de reciclaje, esos guantes olvidados pueden transformarse en mini muñecos decorativos, perfectos para el árbol, la chimenea o una repisa.

Una forma simple de reciclar y darle nueva vida a algo que parecía inútil, con simples manualidades.

Materiales de reciclaje que vas a necesitar

Para esta manualidad necesitás elementos muy básicos:

  • Guantes viejos o desparejados (de lana o algodón).

  • Relleno suave (algodón, retazos de tela o guata).

  • Hilo, lana o cinta para decorar.

  • Botones, pompones o cuentas para los detalles.

  • Pegamento o aguja e hilo, según el acabado que prefieras.

Son materiales fáciles de conseguir, ideales para aprovechar lo que ya tenés en casa y evitar tirar ropa en buen estado.

Reciclaje navideño

Reciclaje navideño

Paso a paso para transformar guantes en adornos navideños

  • Elegí un guante que esté limpio y seco. No importa si es solo uno: la idea es reciclar.

  • Rellenalo suavemente con algodón o tela para darle volumen.

  • Cerrá la abertura con hilo, cinta o un moño para formar la cabeza y el cuerpo del muñeco.

  • Agregá detalles como:

    • Botones en el torso

    • Ojos móviles

    • Bufanda de lana

    • Nariz con un pequeño pompón

  • Si el guante tiene dedos, podés convertirlos en brazos, piernas o incluso gorritos.

  • Para colgarlo en el árbol, agregá un cordón o lazo en la parte superior.

    • También podés crear familias completas de muñecos usando guantes de distintos colores y tamaños.

    Un adorno navideño tierno, sustentable y significativo

    El resultado es un adorno con mucha personalidad, perfecto para una Navidad más cálida y ecológica.

    Este tipo de reciclaje:

    • Reduce residuos textiles

    • Aprovecha prendas olvidadas

    • Fomenta la creatividad familiar

    • Transforma un objeto común en algo único

    Podés usarlos como decoración del árbol, como parte de un centro de mesa o incluso como regalo artesanal.

