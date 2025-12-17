17 de diciembre de 2025 - 17:10

Estos son los elementos que debés quitar de tu casa para el 1 de enero, según el Feng Shui

Lejos de proponer transformaciones profundas o costosas, esta mirada pone el foco en gestos breves, simbólicos y concretos que funcionan como un verdadero ritual de limpieza.

Un sahumerio encendido dentro de casa crea una atmósfera más armónica que el Feng Shui adopta con algunos hábitos simples.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

El inicio de un nuevo año concentra un deseo extendido de renovación y limpieza personal, con la expectativa de dejar atrás etapas agotadas y abrir un período más claro, liviano y alineado con nuevas intenciones. En ese marco, el Feng Shui sostiene que el 1 de enero constituye una fecha especialmente potente para realizar ajustes simples dentro de casa.

El paso a paso recomendado por el Feng Shui

Desde esta perspectiva, una de las acciones centrales recomendadas para el primer día del año consiste en mover algún elemento del hogar de lugar. No se trata de una mudanza ni de una gran reorganización, sino de generar un cambio visible que habilite el flujo de la energía.

Puede ser cambiar una planta de lugar, reacomodar un objeto o mover levemente un mueble. El valor no reside en el tamaño del cambio, sino en el acto consciente de mover, que opera como símbolo de apertura y dinamismo. Según el Feng Shui, cuando algo se mueve afuera, también se activa un movimiento interno a nivel emocional y mental.

limpieza horario feng shui
La limpieza matutina de la casa es buen augurio para el Feng Shui.

Por qué el 1 de enero

El 1 de enero también es un momento adecuado para reemplazar objetos que arrastran desgaste, rotura o sensación de estancamiento. No es necesario invertir dinero ni adquirir elementos nuevos de gran valor.

- Renovar una toalla gastada, cambiar un repasador antiguo, descartar un objeto roto o sustituir una vela consumida puede resultar suficiente.

- La lógica apunta a actualizar componentes cotidianos que se usan a diario y que, de manera casi imperceptible, influyen en la energía del espacio.

- Entre los cambios pequeños pero significativos se destacan reemplazar una lámpara quemada para favorecer la claridad, cambiar el felpudo de la entrada como símbolo de nuevas oportunidades o renovar el aromatizador del ambiente para inaugurar un nuevo clima emocional.

limpieza horario feng shui
La limpieza matutina de la casa es buen augurio para el Feng Shui.

Los lugares claves de la casa

Dentro del Feng Shui, la puerta de entrada ocupa un lugar central al ser considerada la “boca del chi”, es decir, el punto por el que ingresa la energía al hogar.

- Por ese motivo, el primer día del año resulta especialmente propicio para prestarle atención. Una limpieza ligera, una alfombra ordenada, un picaporte brillante o la incorporación de un elemento decorativo sencillo pueden generar un impacto notable.

- Este gesto funciona como una invitación energética, indicando que lo que llega con el nuevo año encuentra un espacio disponible, claro y sin obstáculos.

- También se recomienda verificar que la puerta pueda abrirse por completo y que no haya objetos interfiriendo en ese movimiento, como símbolo de un camino despejado hacia lo que viene.

Limpieza
Este producto es efectivo y se hace con pocos solo dos componentes que seguro están en tu casa.

Iniciar el año con estas acciones no solo modifica el entorno físico, sino también la forma en que se recibe el nuevo ciclo. El Feng Shui recuerda que los cambios simbólicos producen efectos reales cuando se realizan con intención consciente. No importa la magnitud del objeto ni la complejidad del gesto, sino el mensaje que se instala: disposición al cambio y apertura a una etapa distinta.

