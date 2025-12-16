No busques más: el truco de limpieza definitivo para dejar tus platos como nuevos para estas Fiestas

Cuidar los platos es esencial para esta época del año. Al acercarse las fiestas de Navidad y Año Nuevo , cuidar cada aspecto del hogar es una tarea que se debe lograr sin perder tiempo ni dinero. La limpieza de la cocina y los elementos que hay en ella , ya sean platos, cubiertos o decoraciones, muchas veces puede parecer una tarea complicada.

Un truco de limpieza se ha vuelto viral por su sencillez : utilizar sal como alternativa al detergente tradicional para lavar vasos y tazas, impulsado por su eficacia para eliminar manchas de café y té, su capacidad para reducir bacterias y hongos y su bajo impacto ambiental.

La sal actúa como un abrasivo natural que remueve residuos adheridos sin dañar el material de vasos y tazas, incluso aquellos fabricados en vidrio fino o cerámica. A diferencia de muchos detergentes comerciales, no deja restos químicos ni aromas persistentes, lo que resulta especialmente valorado en recipientes destinados al consumo de bebidas calientes.

Además, su acción desinfectante suave contribuye a disminuir la presencia de bacterias y hongos que pueden desarrollarse cuando los utensilios no se secan por completo o se almacenan en ambientes con poca ventilación.

- Sal gruesa, preferentemente de grano medio a grande para mejorar el efecto abrasivo sin dañar las superficies.

- Esponja seca y limpia, sin restos de detergente ni humedad previa.

- Agua tibia, suficiente para el enjuague final.

- Paño limpio y seco de algodón o microfibra, o bien un escurridor con buena ventilación.

Paso a paso

- Verificar que la esponja esté completamente seca, ya que la humedad reduce la capacidad abrasiva de la sal.

- Colocar una cantidad moderada de sal gruesa sobre la superficie de la esponja, sin necesidad de excederse.

- Tomar el vaso o la taza y comenzar a frotar con movimientos firmes y controlados, priorizando las zonas donde se acumulan manchas de café o té.

- Insistir especialmente en bordes, asas y base interna, áreas que suelen retener humedad y favorecer la aparición de bacterias u hongos.

- Asegurar que toda la superficie del utensilio quede cubierta por la acción de la sal para remover restos de grasa y suciedad adherida.

- Una vez finalizado el frotado, enjuagar con agua tibia hasta eliminar por completo los granos de sal y los residuos desprendidos.

- Revisar visualmente el utensilio para confirmar que no queden manchas ni restos visibles.

- Secar de inmediato con un paño limpio y seco o colocar el utensilio en un escurridor bien ventilado, evitando guardarlo húmedo.

- Almacenar los vasos y tazas solo cuando estén completamente secos para prevenir la reaparición de olores, hongos o bacterias.