Un electrodoméstico enfría mejor que el aire acondicionado y gasta menos energía

Un sistema francés de enfriamiento adiabático refresca ambientes sin gases refrigerantes y con menor consumo eléctrico. Cómo funciona y cuánto cuesta.

Por Andrés Aguilera

Se trata de un sistema de enfriamiento adiabático, una tecnología distinta al aire acondicionado tradicional, que ya se utiliza en varios países de Europa.

Qué es el enfriamiento adiabático y por qué es diferente

El enfriamiento adiabático no funciona como un aire acondicionado convencional.

image

En lugar de usar gases refrigerantes y compresores, aprovecha un principio físico simple y comprobado: la evaporación del agua absorbe calor del ambiente.

Cuando el agua se evapora, reduce la temperatura del aire que la rodea. Este mecanismo se usa desde hace décadas en sistemas industriales y hoy se aplica en equipos domésticos de nueva generación, como los desarrollados por empresas francesas especializadas en climatización eficiente.

En qué condiciones enfría mejor que un aire acondicionado

Este tipo de electrodoméstico puede resultar más eficiente que un aire acondicionado en situaciones específicas:

  • Ambientes secos o con humedad moderada,

  • Espacios de 20 a 40 m²,

  • Días de calor intenso,

  • Viviendas bien ventiladas.

image

Cuanto más alta es la temperatura exterior y más seco el aire, mayor es su capacidad de enfriamiento. En esas condiciones, el rendimiento puede ser muy alto con un consumo eléctrico muy bajo.

Por qué consume menos energía

Los sistemas adiabáticos no tienen compresor, que es el componente que más energía consume en un aire acondicionado.

Según datos técnicos de fabricantes europeos y análisis de eficiencia energética:

  • El consumo puede ser hasta cinco veces menor que el de un aire acondicionado split tradicional.

  • Utiliza solo energía para ventiladores internos y control electrónico.

  • No genera picos de tensión ni sobrecarga la red eléctrica.

Esto se traduce en una factura de luz considerablemente más baja, especialmente en usos prolongados.

image

Ventajas ambientales y de uso

Entre los principales beneficios reales del sistema se destacan:

  • No utiliza gases refrigerantes
  • Menor impacto ambiental
  • Funcionamiento silencioso
  • Diseño compacto sin unidad exterior
  • Instalación más simple
  • Materiales reciclables en su construcción

Además, al no resecar el aire, evita molestias comunes del aire acondicionado como sequedad en garganta o piel.

Modos de funcionamiento

Los modelos más avanzados incorporan distintos modos de uso:

  • Inteligente: ajusta automáticamente el enfriamiento según temperatura y humedad.

  • Eco: prioriza el menor consumo posible.

  • Boost: maximiza el enfriamiento en momentos puntuales de calor extremo.

Esto permite adaptar el funcionamiento al clima y al uso real del ambiente.

¿Cuánto cuesta?

El precio de estos equipos ronda los 2.500 euros en Europa.

Es una inversión alta, pero que se amortiza en el tiempo gracias al ahorro energético, especialmente en viviendas donde el aire acondicionado se usa muchas horas por día.

