Cómo detectar cámaras ocultas en hoteles, B&B y Airbnb

Viajar y alojarse en hoteles, hostels o Airbnb puede implicar riesgos que van más allá de robos. En los últimos años creció la preocupación por la privacidad, especialmente por la presencia de cámaras ocultas o el uso inseguro de redes Wi-Fi. Por eso, varios trucos y medidas pueden ayudarte a proteger tus datos y tu intimidad durante cualquier viaje.
Las redes Wi-Fi de hoteles y alojamientos suelen ser un punto débil. Las redes abiertas o sin contraseña permiten que terceros intercepten información como contraseñas, mails o datos bancarios.
Algunas recomendaciones clave:
Evitá hacer operaciones bancarias o compras con tarjetas usando Wi-Fi público.
Usá una VPN para cifrar tu conexión y navegar de forma segura.
Consultá con el personal cuál es el nombre real de la red, para evitar redes falsas con nombres similares.
Si la conexión se corta seguido o pide credenciales varias veces, desconfiá.
También existen apps para Android y iOS que pueden ayudarte a detectar dispositivos sospechosos conectados a la red, como Fing o detectores de cámaras ocultas.
Cómo revisar la habitación y detectar cámaras ocultas
Antes de instalarte, conviene hacer una inspección visual rápida. Hoy las cámaras pueden ser muy pequeñas y estar escondidas en:
detectores de humo,
enchufes,
relojes,
lámparas,
marcos de cuadros,
tornillos o estantes.
Un truco simple es revisar si hay objetos fuera de lugar o apuntando directamente a la cama o al baño.
En el caso de los espejos, podés hacer la prueba del dedo: apoyá la yema contra el vidrio. Si hay espacio entre el dedo y el reflejo, es un espejo común. Si parecen tocarse, podría ser un espejo doble.
Usar el celular para detectar cámaras
Tu celular puede ayudarte con dos trucos fáciles:
Linterna: con la habitación a oscuras, iluminá paredes y objetos. Las lentes suelen reflejar la luz.
Cámara del celular: algunas cámaras nocturnas emiten pequeños LED infrarrojos visibles a través del lente del teléfono cuando todo está oscuro.
Si ves puntos de luz extraños o reflejos donde no deberían estar, investigá mejor.
Dispositivos de detección y medidas extra
Para quienes quieren mayor seguridad, existen detectores de radiofrecuencia portátiles que identifican señales emitidas por cámaras, micrófonos o rastreadores. No son indispensables, pero pueden ser útiles en viajes largos o laborales.
También es buena práctica:
revisar qué dispositivos aparecen conectados al Wi-Fi,
no tapar cámaras solo con cinta (mejor cubrirlas completamente),
denunciar cualquier situación sospechosa a la plataforma o al alojamiento.