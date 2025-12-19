19 de diciembre de 2025 - 11:08

Cómo detectar cámaras ocultas en hoteles, B&B y Airbnb

Revisar habitaciones, cuidar el uso del Wi-Fi y usar el celular correctamente puede ayudarte a detectar cámaras ocultas y proteger tu privacidad.

Cómo detectar cámaras ocultas en hoteles, B&B y Airbnb (1)
Por Andrés Aguilera

Viajar y alojarse en hoteles, hostels o Airbnb puede implicar riesgos que van más allá de robos. En los últimos años creció la preocupación por la privacidad, especialmente por la presencia de cámaras ocultas o el uso inseguro de redes Wi-Fi. Por eso, varios trucos y medidas pueden ayudarte a proteger tus datos y tu intimidad durante cualquier viaje.

Leé además

Un sahumerio encendido dentro de casa crea una atmósfera más armónica que el Feng Shui adopta con algunos hábitos simples.

Estos son los elementos que debés quitar de tu casa para el 1 de enero, según el Feng Shui

Por Redacción
Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Por Ignacio Alvarado

Cómo proteger tus datos en redes Wi-Fi públicas

Las redes Wi-Fi de hoteles y alojamientos suelen ser un punto débil. Las redes abiertas o sin contraseña permiten que terceros intercepten información como contraseñas, mails o datos bancarios.

Algunas recomendaciones clave:

  • Evitá hacer operaciones bancarias o compras con tarjetas usando Wi-Fi público.

  • Usá una VPN para cifrar tu conexión y navegar de forma segura.

  • Consultá con el personal cuál es el nombre real de la red, para evitar redes falsas con nombres similares.

  • Si la conexión se corta seguido o pide credenciales varias veces, desconfiá.

También existen apps para Android y iOS que pueden ayudarte a detectar dispositivos sospechosos conectados a la red, como Fing o detectores de cámaras ocultas.

Cómo detectar cámaras ocultas en hoteles, B&B y Airbnb (2)

Cómo revisar la habitación y detectar cámaras ocultas

Antes de instalarte, conviene hacer una inspección visual rápida. Hoy las cámaras pueden ser muy pequeñas y estar escondidas en:

  • detectores de humo,

  • enchufes,

  • relojes,

  • lámparas,

  • marcos de cuadros,

  • tornillos o estantes.

Un truco simple es revisar si hay objetos fuera de lugar o apuntando directamente a la cama o al baño.

En el caso de los espejos, podés hacer la prueba del dedo: apoyá la yema contra el vidrio. Si hay espacio entre el dedo y el reflejo, es un espejo común. Si parecen tocarse, podría ser un espejo doble.

Cómo detectar cámaras ocultas en hoteles, B&B y Airbnb (1)

Usar el celular para detectar cámaras

Tu celular puede ayudarte con dos trucos fáciles:

  • Linterna: con la habitación a oscuras, iluminá paredes y objetos. Las lentes suelen reflejar la luz.

  • Cámara del celular: algunas cámaras nocturnas emiten pequeños LED infrarrojos visibles a través del lente del teléfono cuando todo está oscuro.

Si ves puntos de luz extraños o reflejos donde no deberían estar, investigá mejor.

Dispositivos de detección y medidas extra

Para quienes quieren mayor seguridad, existen detectores de radiofrecuencia portátiles que identifican señales emitidas por cámaras, micrófonos o rastreadores. No son indispensables, pero pueden ser útiles en viajes largos o laborales.

También es buena práctica:

  • revisar qué dispositivos aparecen conectados al Wi-Fi,

  • no tapar cámaras solo con cinta (mejor cubrirlas completamente),

  • denunciar cualquier situación sospechosa a la plataforma o al alojamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con miedo al rechazo

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con miedo al rechazo

Por Andrés Aguilera
un electrodomestico enfria mejor que el aire acondicionado y gasta menos energia

Un electrodoméstico enfría mejor que el aire acondicionado y gasta menos energía

Por Andrés Aguilera
chau a la sombrilla de playa: el producto que es tendencia en 2026 y hasta carga la bateria del celular

Chau a la sombrilla de playa: el producto que es tendencia en 2026 y hasta carga la batería del celular

Por Andrés Aguilera
Este fruto seco es una excelente opción si se desea cuidar la piel y no contraer enfermedades.

Cuál es el fruto seco que tiene más vitamina C que una naranja: evita enfermedades y mejora la piel

Por Alejo Zanabria