Viajar y alojarse en hoteles , hostels o Airbnb puede implicar riesgos que van más allá de robos. En los últimos años creció la preocupación por la privacidad , especialmente por la presencia de cámaras ocultas o el uso inseguro de redes Wi-Fi. Por eso, varios trucos y medidas pueden ayudarte a proteger tus datos y tu intimidad durante cualquier viaje.

Las redes Wi-Fi de hoteles y alojamientos suelen ser un punto débil. Las redes abiertas o sin contraseña permiten que terceros intercepten información como contraseñas, mails o datos bancarios.

También existen apps para Android y iOS que pueden ayudarte a detectar dispositivos sospechosos conectados a la red, como Fing o detectores de cámaras ocultas.

Si la conexión se corta seguido o pide credenciales varias veces, desconfiá.

Consultá con el personal cuál es el nombre real de la red , para evitar redes falsas con nombres similares.

Usá una VPN para cifrar tu conexión y navegar de forma segura.

Antes de instalarte, conviene hacer una inspección visual rápida . Hoy las cámaras pueden ser muy pequeñas y estar escondidas en:

detectores de humo,

enchufes,

relojes,

lámparas,

marcos de cuadros,

tornillos o estantes.

Un truco simple es revisar si hay objetos fuera de lugar o apuntando directamente a la cama o al baño.

En el caso de los espejos, podés hacer la prueba del dedo: apoyá la yema contra el vidrio. Si hay espacio entre el dedo y el reflejo, es un espejo común. Si parecen tocarse, podría ser un espejo doble.

Cómo detectar cámaras ocultas en hoteles, B&B y Airbnb (1)

Usar el celular para detectar cámaras

Tu celular puede ayudarte con dos trucos fáciles:

Linterna: con la habitación a oscuras, iluminá paredes y objetos. Las lentes suelen reflejar la luz.

Cámara del celular: algunas cámaras nocturnas emiten pequeños LED infrarrojos visibles a través del lente del teléfono cuando todo está oscuro.

Si ves puntos de luz extraños o reflejos donde no deberían estar, investigá mejor.

Dispositivos de detección y medidas extra

Para quienes quieren mayor seguridad, existen detectores de radiofrecuencia portátiles que identifican señales emitidas por cámaras, micrófonos o rastreadores. No son indispensables, pero pueden ser útiles en viajes largos o laborales.

También es buena práctica: