19 de diciembre de 2025 - 10:01

Pancitos sin harina en minutos: rápidos, saludables y con 3 ingredientes

Recetas sin harina, suaves y caseras, preparadas en minutos con tres ingredientes. Perfectos para desayunos y meriendas prácticas.

Pancitos sin harina en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (3)
Por Andrés Aguilera

Estos pancitos sin harina son una solución práctica para cuando querés algo casero, rápido y liviano. Se preparan en minutos, no llevan harina de trigo y usan solo tres ingredientes básicos que seguro tenés en casa. Quedan suaves, esponjosos y sirven tanto para versiones dulces como saladas, ideales para el desayuno o la merienda.

Leé además

Un sahumerio encendido dentro de casa crea una atmósfera más armónica que el Feng Shui adopta con algunos hábitos simples.

Estos son los elementos que debés quitar de tu casa para el 1 de enero, según el Feng Shui

Por Redacción
Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Por Ignacio Alvarado

Los 3 ingredientes

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de maicena

  • 1 cucharada de yogur natural (o queso crema)

(Opcional: una pizca de sal para versión salada o una cucharadita de azúcar para versión dulce.)

Pancitos sin harina en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (1)

Paso a paso para hacerlos en minutos

  • Colocá el huevo en un bowl y batilo apenas hasta que se integre bien la clara con la yema.

  • Sumá la maicena y el yogur, mezclando con cuchara hasta lograr una preparación espesa, lisa y sin grumos.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con unas gotas de aceite repartidas con papel de cocina.

  • Volcá la mezcla formando pequeños discos, tipo pancitos, dejando espacio entre uno y otro.

  • Cociná tapados durante 2 a 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.

  • Dalos vuelta con cuidado y cociná 1 a 2 minutos más, hasta que estén dorados y bien cocidos.

El resultado son pancitos blandos, flexibles y livianos, listos para rellenar o comer solos.

Pancitos sin harina en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (2)

Consejos para que salgan perfectos

  • Usá siempre fuego bajo, porque la maicena se dora rápido.

  • Si los querés más esponjosos, batí bien el huevo antes de sumar los demás ingredientes.

  • Para una versión salada, agregá queso rallado o semillas a la masa.

  • Para una versión dulce, sumá vainilla o un toque de miel al servir.

Cómo servirlos

Estos pancitos sin harina van perfecto con queso crema, palta, mermelada, miel o jamón y queso. También se pueden cortar al medio y usar como base de mini sándwiches rápidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este pan es el indicado para no arruinar las dietas y cuidar el organismo.

Pan de arroz sin harina: muy emponjoso, hecho en licuadora y en 30 minutos

Por Alejo Zanabria
pan arabe en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan árabe en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
pan casero en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan casero en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
pan de maicena en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de maicena en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera