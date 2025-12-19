Pancitos sin harina en minutos rápidos, saludables y con 3 ingredientes (1)

Colocá el huevo en un bowl y batilo apenas hasta que se integre bien la clara con la yema.

Sumá la maicena y el yogur, mezclando con cuchara hasta lograr una preparación espesa, lisa y sin grumos.

Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con unas gotas de aceite repartidas con papel de cocina.

Volcá la mezcla formando pequeños discos, tipo pancitos, dejando espacio entre uno y otro.

Cociná tapados durante 2 a 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.