Pan de arroz sin harina: muy emponjoso, hecho en licuadora y en 30 minutos

Esta receta es ideal para quienes no pueden comer gluten o que simplemente están adoptando un alimentación más saludable.
Aunque parece loco de creer, tener para cada día un
es posible sin usar ningún tipo de harina. Existe una muy rápida receta que utiliza solo arroz crudo para lograr un panificado de molde para el hogar increíble y te la detallamos. pan esponjoso, suave, saludable y sabroso
Esta preparación es ideal tanto para personas intolerantes al
gluten como para quienes optan por llevar un nuevo estilo de vida sin comer tantas harinas. Se puede usar como pan de mesa, para tostadas, crutons, sándwiches. Las posibilidades son infinitas y lo mejor de todo, es que solo vas a necesitar una licuadora para realizarlo.
Receta
Este pan es el indicado para no arruinar las dietas y cuidar el organismo.
web
Ingredientes 380 gr arroz blanco crudo (largo fino, el clásico). 250 ml agua tibia (no caliente, apenas tibia). 60 ml aceite de oliva. 1 cda de miel. 1 cda grande de sal. 5 gr levadura seca (pueden ser 15gr de levadura fresca).
Paso a paso para hacer pan de arroz sin harina Poner el arroz en remojo y dejar por dos horas. Colarlo, sacarle toda el agua que le queda ahí y volcarlo en la licuadora junto al agua tibia, el aceite, la sal y la miel. Procesar bien todo hasta que quede una mezcla homogénea y por último sumar la levadura. Colocar en una budinera previamente aceitada. Dejar que duplique su tamaño y mandarlo al horno a 180 grados por 30 minutos.