16 de diciembre de 2025 - 11:48

Pan de arroz sin harina: muy emponjoso, hecho en licuadora y en 30 minutos

Esta receta es ideal para quienes no pueden comer gluten o que simplemente están adoptando un alimentación más saludable.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Aunque parece loco de creer, tener para cada día un pan esponjoso, suave, saludable y sabroso es posible sin usar ningún tipo de harina. Existe una muy rápida receta que utiliza solo arroz crudo para lograr un panificado de molde para el hogar increíble y te la detallamos.

Receta
Ingredientes

  • 380 gr arroz blanco crudo (largo fino, el clásico).
  • 250 ml agua tibia (no caliente, apenas tibia).
  • 60 ml aceite de oliva.
  • 1 cda de miel.
  • 1 cda grande de sal.
  • 5 gr levadura seca (pueden ser 15gr de levadura fresca).
Receta
Paso a paso para hacer pan de arroz sin harina

  1. Poner el arroz en remojo y dejar por dos horas.
  2. Colarlo, sacarle toda el agua que le queda ahí y volcarlo en la licuadora junto al agua tibia, el aceite, la sal y la miel.
  3. Procesar bien todo hasta que quede una mezcla homogénea y por último sumar la levadura.
  4. Colocar en una budinera previamente aceitada.
  5. Dejar que duplique su tamaño y mandarlo al horno a 180 grados por 30 minutos.
