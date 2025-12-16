Pan de arroz sin harina: muy emponjoso, hecho en licuadora y en 30 minutos

Aunque parece loco de creer, tener para cada día un pan esponjoso, suave, saludable y sabroso es posible sin usar ningún tipo de harina. Existe una muy rápida receta que utiliza solo arroz crudo para lograr un panificado de molde para el hogar increíble y te la detallamos.

Esta preparación es ideal tanto para personas intolerantes al gluten como para quienes optan por llevar un nuevo estilo de vida sin comer tantas harinas. Se puede usar como pan de mesa, para tostadas, crutons, sándwiches. Las posibilidades son infinitas y lo mejor de todo, es que solo vas a necesitar una licuadora para realizarlo.